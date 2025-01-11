東涌住宅官地閃電招標 估值逾4.8億

【明報專訊】發展局長甯漢豪剛過去周二才公布今季賣地計劃僅推出東涌住宅官地，3日後地政總署旋即於昨日公布推出該地皮招標。地政總署公布，位於東涌第106B區的東涌市地段第55號用地，將於下周五招標，下月14日截標。綜合市場消息指出，地皮估值約4.8億至10.02億元，預計每方呎樓面地價約1200至2500元。
早前港鐵（0066）東涌東站1期項目拆細後及批出發展權後，政府亦緊隨推出位於東涌新填海區的第106B區住宅地，地皮面積11.46萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.12萬方呎，單位數目由原先的約400伙，提升約86%至745伙，因伙數增加，單位平均面積由原先的968方呎，縮細44%至538方呎，而整體樓面維持有40.12萬方呎。
值得留意的是，上述地皮2023年9月曾推出招標，當時估值約8億至16億元，每方呎樓面地價約2000至4000元，共接獲4份標書，不過當時收到的標書未達底價而流標收場。是次重推地皮，即使政府優化招標條款，地皮估值亦因市况而下調，最新為4.8億至10.02億元，每方呎樓面地價約1200至2500元，下調約40%。中原測量師行執行董事張競達表示，政府優化招標條款再推，加上東涌東站1期發展項目批出發展權，料可降低是次地皮流標風險，預計地皮可接獲5至6份標書。
另金朝陽（0878）就持有的葵涌南華冷房工業大廈，再向城規會提交改劃申請，總樓面約11.3萬方呎。據城規會文件顯示，申請地點位於葵涌華星街13至17號，地皮面積約1.9萬方呎，屬工業用地，擬作混凝土配料廠，擬以地積比5.9倍發展，興建一幢3層高全封閉的建築物，總樓面約11.3萬方呎。擬議混凝土配料廠將全天24小時運作，生產高峰時間為早上6時至下午6時，而原料交付約下午6時至晚上11時。翻查資料，金朝陽自2021年起，已就項目先後申請作新式工廈、數據中心及冷凍倉庫，3項改劃申請亦已獲批。