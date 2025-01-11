東涌住宅官地閃電招標 估值逾4.8億

提供745伙 下月14日截標

早前港鐵（0066）東涌東站1期項目拆細後及批出發展權後，政府亦緊隨推出位於東涌新填海區的第106B區住宅地，地皮面積11.46萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.12萬方呎，單位數目由原先的約400伙，提升約86%至745伙，因伙數增加，單位平均面積由原先的968方呎，縮細44%至538方呎，而整體樓面維持有40.12萬方呎。

中原張競達料可接獲5至6份標書

值得留意的是，上述地皮2023年9月曾推出招標，當時估值約8億至16億元，每方呎樓面地價約2000至4000元，共接獲4份標書，不過當時收到的標書未達底價而流標收場。是次重推地皮，即使政府優化招標條款，地皮估值亦因市况而下調，最新為4.8億至10.02億元，每方呎樓面地價約1200至2500元，下調約40%。中原測量師行執行董事張競達表示，政府優化招標條款再推，加上東涌東站1期發展項目批出發展權，料可降低是次地皮流標風險，預計地皮可接獲5至6份標書。

金朝陽葵涌工廈再向城規會申改劃

另金朝陽（0878）就持有的葵涌南華冷房工業大廈，再向城規會提交改劃申請，總樓面約11.3萬方呎。據城規會文件顯示，申請地點位於葵涌華星街13至17號，地皮面積約1.9萬方呎，屬工業用地，擬作混凝土配料廠，擬以地積比5.9倍發展，興建一幢3層高全封閉的建築物，總樓面約11.3萬方呎。擬議混凝土配料廠將全天24小時運作，生產高峰時間為早上6時至下午6時，而原料交付約下午6時至晚上11時。翻查資料，金朝陽自2021年起，已就項目先後申請作新式工廈、數據中心及冷凍倉庫，3項改劃申請亦已獲批。