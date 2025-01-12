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BEACON PEAK擬短期推單位招標

【明報專訊】上周協成行劈價推售筲箕灣傲華奏效，今日乘勝追擊，進行次輪銷售共55伙之際，其他發展商亦趕龍年尾班車，爭相推售新盤。豪宅新盤、內房世茂（0813）發展的九龍半山BEACON PEAK，昨日首度開放現樓示範單位供參觀，約300組準買家參觀，部署短期內推出單位招標。屬上車盤的旭日旗下屯門青山灣黃金海灣‧珀岸，過去4日累收逾2200票，超購逾9倍，發展商擬於本周末推售，料春節前新盤市場將展開混戰。

由世茂發展、已屆現樓的九龍半山BEACON PEAK，昨日首度開放現樓示範單位予預約人士參觀，累積約300組意向人士到場參觀。傲成銷售及市場策劃總監汪子恩表示，市場反應理想，正計劃短期內推出部分單位招標。

黃金海灣‧珀岸收逾2200票 超購9倍

另旭日旗下屯門青山公路青山灣黃金海灣‧珀岸，自上周二起接受購樓意向登記，4日累收逾2200票，以已出價單單位216伙計，超額認購逾9倍。據悉，發展商將短期公布銷售安排，擬本周末開售。

鐵定於本周三（15日）開售的會德豐將軍澳日出康城GRAND SEASONS，樓花期約13個月，首輪銷售138伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，自公布銷售安排後，展覽廳昨日舉辦「SEASONS迎春豐盛慶典」，讓準買家參觀示範單位、體驗會所設施等，共錄逾800人次參觀。

GRAND SEASONS首輪銷售將以先到先得形式推售，推售的138伙包括42伙一房、86伙兩房和10伙三房間隔，實用286至716方呎，折實售價451.7萬元起，折實呎價13,989元起。

皇都再加推1伙4房招標

樓花期約23個月的新世界北角皇都，上周先後推出14個單位招標，昨日再加推一伙，位於33樓B2室，實用1246方呎，4房1套及工作間設計，將於本周三起招標，截標日期為2月底。發展商今日將公布項目的最新銷售部署。

將軍澳廣場今年首成交 3房千萬易手

二手市場仍淡靜，續錄蝕讓成交。港置首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳廣場錄今年首宗成交，單位為7座中層C室，實用728方呎，3房1套連儲物室間隔，原業主去年8月起放售，當時叫價1038萬元，已較2021年2月購入價1125萬元低87萬元或7.7%，放盤多時，業主接受較大的議價空間，終以1000萬元易手，累積減價38萬元或3.7%，實呎13,736元。原業主持貨近4年，帳面蝕約125萬元或11% ，計及交易使費，實際蝕逾165萬元或15%。

[香港地產]

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