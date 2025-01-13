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十大屋苑周末淡靜 錄兩成交 近一年低

【明報專訊】農曆新年前樓市氣氛冷清，二手交投再見近年新低。中原地產統計，十大屋苑過去周末兩日僅錄得兩宗成交，為去年2月農曆新年周末48周、即近一年新低，零成交屋苑增至8個，僅得荔枝角美孚新邨及沙田第一城錄得成交。

十大屋苑中，美孚新邨剛過去周末僅錄1宗成交，與前周末一樣，本月暫累積8宗成交，平均實呎8901元，其中2期百老匯街36座低層D室，實用872方呎，3房間隔，由遺產承辦人放售，成交價798萬元，實呎9151元。另沙田第一城今年錄首宗成交，為24座低層F室，實用451方呎，3房間隔，成交價545萬元，實呎12,084元。原業主1999年190萬元購入，帳面獲利355萬元或逾1.8倍。

麗港城3房連天台805萬沽 4年實蝕24%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕及新年長假過後，農曆新年又快將來臨，加上金融市場蕭條，美國候任總統特朗普亦即將上任，短期觀望氣氛轉濃，睇樓氣氛亦持續偏靜，相信要待農曆新年後，二手交投步伐才會回升。另美聯分行統計，周末兩日十大屋苑亦僅錄約3宗成交，較前周末約5宗進一步減少約40%，亦為去年2月10日及11日後48個周末新低，連續第5個周末錄得跌幅。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然本月底為農曆新年，但發展商趁市場購買力釋放而加快推盤，搶佔市場焦點及不少二手客源。

事實上，近日市場續錄多宗蝕讓，市場消息指出，藍田麗港城今年錄首宗成交，為14座頂層連天台戶，實用面積687方呎，3房1套間隔，以約805萬元售出，實呎約11,718元；原業主相關人士2020年9月988萬元購入，及後內部轉讓，現帳面蝕讓約183萬元，連使費料實蝕約240萬元，實際蝕幅約24%。

另中原地產分區營業經理吳子麟表示，牛池灣曉暉花園3座高層F室，實用464方呎，兩房間隔，以500萬元易手，實呎10,776元；原業主2021年1月700萬元買入，連使費料實蝕約240萬元或34%。

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