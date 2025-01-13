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專才家庭客斥1.5萬 租小西灣富景3房戶

【明報專訊】有專才客為方便小朋友上學，趕於新春前承租小西灣居屋富景花園單位。中原地產副分區營業經理冼子明表示，富景花園2座低層G室，實用面積592方呎，3房間隔，月租叫價1.6萬元，放盤不足一周即以1.5萬元獲承租，實用呎租25.3元。租客為專才家庭客，租住單位為方便小朋友上學。業主2016年585萬元已補價買入，持貨8年多，租金回報約3.1厘。

單身族1.6萬租Larchwood極低層1房

此外，香港置業分行市務經理（銷售）鄺偉源表示，大角嘴Larchwood極低層戶，實用面積約267方呎，1房間隔，望內街，獲單身一族以約1.6萬承租，實用呎租約60元。業主去年11月才以約487.1萬元購入，租金回報約3.9厘。

元朗南發展工程人員2.3萬租溱柏4房

另外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，農曆新年將至，租客紛紛加快落實租樓決定，其中元朗溱柏1座高層A室，實用面積954方呎，4房1套間隔，新近獲元朗南發展工程人員以2.3萬元承租，實用呎租24.1元。業主2015年853.6萬元一手購入，租金回報約3.2厘。王又指出，同區尚悅6座中層A室，實用面積656方呎，3房1套間隔，以1.7萬元租出，實用呎租25.9元，租客為小學教師。業主2015年628.95萬元一手買入，租金回報約3.2厘。

外區客3萬租嘉亨灣高層3房戶

西灣河嘉亨灣剛錄外區客承租個案。利嘉閣助理營業董事劉信文稱，嘉亨灣5座高座A室，實用面積約685方呎，3房1套間隔，望海景，獲外區客以3萬元承租，實用呎租約44元。業主2009年約764萬元購入，租金回報約4.7厘。

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