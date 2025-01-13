世茂放售東涌酒店 4月15日截標

此外，美聯旺舖營業董事陸澤森表示，灣仔謝斐道314至322號金碧大廈地下1號舖，面積約860方呎，現叫價約1650萬元，呎價約1.9萬元。業主2022年底1830萬元購入，現放售價較兩年多前購入價低180萬元或約一成。物業現時分別租予乾洗店、便利店及打印店，每月總租金收入有6.9萬元，以是次叫價計，租金回報達5厘。

去年純車位買賣4682宗 18年新低

另香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，2024年純車位錄4682宗註冊，較2023年的5188宗減少約9.8%，連跌3年，為2006年後18年新低。若以金額劃分2024年純車位註冊量表現，當中價值逾200萬元純車位宗數跌幅最大，錄858宗註冊，較2023年1473宗減少約41.8%；價值逾100萬至200萬元純車位錄2183宗註冊，較2023年的2485宗亦減少約12.2%；相反，價值100萬元或以下純車位錄1641宗註冊，較2023年1230宗增約33.4%。