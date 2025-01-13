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麗城3房669萬沽 小陽春料快現

【明報專訊】踏入2025年後，二手物業市場受農曆新年前的節目氣氛影響，交投放慢；去年12月錄得11宗二手買賣的荃灣老牌屋苑麗城花園，1月截至8日暫時只錄一宗成交，但受樓價已累積相當跌幅，以及息口回落帶動，加上部分新來港人士入市，代理料二手成交於農曆新年後回升，並將以3房單位較受歡迎。

明報記者 歐陽慧恩

美聯高級分區營業經理梁仲維表示，麗城花園新近錄得3期第7座中層B室易手，實用742方呎3房1套連士多房間隔，享山景及簡潔裝修，近日獲內地專才「租轉買」，斥資669萬元承接、實呎9016元；原業主早於1991年斥210.5萬元購入，持貨約33年，帳面獲利約458.5萬元或2.2倍。

買家為內地專才 決定「租轉買」

梁續指出，農曆新年前屬樓市傳統淡季，往往在農曆新年後始出現小陽春，加上過去一年樓價已見明顯跌幅，近月價錢低水屋苑的3房大單位查詢量較多，料大單位成交量在農曆新年後轉趨活躍。

迎海3房減價5.5%後 1028萬易手

美聯高級營業經理丘志權表示，馬鞍山迎海第5座低層D室，實用798方呎3房1套連工人套間隔、可望海景，原業主以1088萬元放售，議價後以1028萬元易手，即減價60萬元或5.5%、實呎12,882元；原業主2018年以1290萬元買入，持貨近7年，帳面蝕262萬元或20%，連稅項及使費有可能實蝕逾320萬元或25%。

市區成交方面，利嘉閣高級分區董事余文偉表示，長沙灣喜薈第2座中層B室，實用521方呎兩房間隔，以755萬元易手、實呎14,491元，新買家為內地優才；原業主於2015年以約712.9萬元一手購入，持貨約10年，帳面賺逾42萬元或6%。

昇御門3房業主料實蝕6%離場

中原副分區營業經理吳國豪表示，紅磡昇御門第2座極低層D室，實用708方呎3房1套間隔，以950萬元沽出、實呎13,418元；原業主於2012年以約961萬元一手購入，持貨近13年，帳面蝕約11萬元或1%，連使費料實蝕約55萬元或約6%。

另美聯區域經理吳肇基指出，鰂魚涌太古城美菊閣高層C室，實用897方呎3房1套間隔，以1358萬元易手、實呎15,139元；原業主於2016年7月1410萬元買入，帳面蝕約52萬元或4%，連稅項和其他使費有可能實蝕約130萬元或9%。

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