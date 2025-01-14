天瀧今年開齋 4房4140萬沽

多個新盤擬本周內開售，旭日旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣．珀岸，最快今日第二度加推，發展商透露新價單將不少於65伙，並同日公布銷售安排，料最快本周六作首輪開售。集團地產開發部董事總經理李炳餘稱，項目自上周三起收票，過去5日累收約2800入票，以兩張價單共216伙計，超額認購近12倍。

黃金海灣．珀岸今再加推 料最少65伙

另嘉里（0683）、港鐵（0066）等合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山，周四推售87伙，截至昨晚7時，項目6日收逾1248票，以65伙採價單形式發售單位計，暫超額約18倍，明日下午1時截票；另有22伙招標發售。發展商稱，入票人士大約七成為港島客，以南區及中西區為主，亦有九龍及新界區客人有意購買。

同屬港島南岸的長實（1113）Blue Coast II，於海盈山開售前，單日連沽兩伙，吸金逾3710萬元；售出單位包括5座25樓、35樓B室，同屬實用面積781方呎3房1套間隔，成交價分別1828.4萬元及1882.1萬元、實呎2.34萬及2.4萬元。

皇都3014萬沽3房戶 連續4日加推

至於新世界（0017）旗下北角皇都，最新沽出31樓A2室，實用面積886方呎3房1套戶，連車位成交價3013.8萬元、呎價約3.4萬元。皇都連續4日加推，最新推出兩伙，分別為35樓A2室及28樓A1室，屬實用面積886至1079方呎3房戶，其中前者為頂層單位（非特色戶），將於周五起招標，下月底截標。