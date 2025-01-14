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金獅一房320萬轉手 3個月炒貴兩成

【明報專訊】樓市全面「撤辣」後，市場再錄細價樓短炒獲利個案。利嘉閣高級分區董事馮澤源表示，大圍金獅花園E座金輝閣高層6室，實用面積260方呎，一房間隔，以320萬元易手，實呎12,308元。買家購入作自住用途，原業主為投資者，去年10月於拍賣場以270萬元購入，持貨短短3個月，帳面賺約50萬元或19%。

海福兩房450萬沽 4個月炒貴一成

事實上，自去年《財政預算案》大幅調整印花稅，將樓價300萬元以下單位的印花稅減至僅100元，令細價樓受投資者追捧。金獅花園於去年11月亦已錄得一伙兩房戶以300萬元沽出，原業主持貨3個月賺27萬元或一成。

此外，市場消息指出，大圍居屋海福花園1座低層D室，實用面積409方呎，兩房間隔，以450萬元已補價易手，實呎11,002元。原業主去年9月以410萬元已補價購入單位，短炒約4個月，帳面獲利約40萬元或一成。

另一方面，近月息口下調，市場亦屢錄租客「租轉買」個案。香港置業首席聯席董事謝啟源表示，大圍名城3期盛世1座高層SB室，實用面積786方呎，3房1套連儲物室間隔，以1220萬元易手，實呎約15,522元，屬屋苑本月第4宗成交。買家為區內客，租樓多年，有見樓價吸引，故決定入市。原業主2012年約806.1萬元一手購入，持貨近13年，帳面賺413.9萬元或約51%。

美聯物業高級分區營業經理楊震霆表示，馬鞍山翠擁華庭8座高層B室，實用面積844方呎，3房1套連儲物室間隔。買家租樓兩年後，認為現時樓價合適，遂「租轉買」以802.8萬元承接單位，實呎9512元。原業主2000年約350萬元購入，持貨24年，帳面賺452.8萬元或約1.3倍。

維港頌3房2900萬沽 逾7年實蝕兩成

另外，港島盤新錄蝕讓個案，代理消息指出，北角維港頌錄5座高層A室，實用面積1048方呎，3房1套房連工人套房間隔，設私人升降機大堂，以2900萬元易手，實呎約27,672元。原業主於2017年以約3439.4萬元一手買入，持貨逾7年，帳面蝕539萬元或16%，連使費料實蝕約715萬元或21%。

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