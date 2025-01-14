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吳鎮科家族放售堪富利士道1號 估值兩年跌33%

【明報專訊】市區商廈市值繼續下跌，由資深投資者吳鎮科家族持有的尖沙嘴堪富利士道1號全幢商廈，現由仲量聯行及戴德梁行招標放售，截標日期為2月26日，估值約16.8億元，較2023年4月放售時市值約25億元，大跌8.2億元或33%。物業現為一幢25層高商廈，總面積58,591方呎，地下、1樓為零售商舖，樓上為餐廳用途，以現市值計，呎價即約2.87萬元。

工聯會3880萬購油麻地商廈全層

不過，部分市區商廈仍獲承接，原由「小巴大王」馬亞木家族持有的油麻地彌敦道471號新光商業大廈，當中面積約5330方呎的9樓全層，上月以3880萬元售出，呎價約7129元，新買家為香港工會聯合會物業管理有限公司，為工聯會旗下公司。

事實上，同廈同面積8樓全層，去年11月亦以3880萬元易手，當時買家為香港建造業總工會，為工聯會旗下屬會之一。馬亞木家族早於2002年以1.052億元購入該廈地下至10樓共11層，另連11 、17 及18樓部分單位，並一直持有至今。

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，去年工廈、商廈及舖位買賣登記全線下跌，全年累計共錄得3414宗登記，較2023年的3838宗續跌11%，連跌3年，為1996年有紀錄以來的歷史新低。

不過，他又稱，深圳率先恢復「一簽多行」，有助帶動消費人流來港，加上今年息口持續下降的趨勢不變，可望刺激投資需求，預計今年全年整體工商舖買賣登記宗數可反彈8%，上試3700宗水平，先打穩基礎再逐步回升；且在更多機構及新資本投資者入市支持下，涉及買賣登記金額料按年漲25%，上望680億元。

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