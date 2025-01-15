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珀岸周六首輪賣281伙 9個月最多 皇都部署短期推售一房兩房戶

【明報專訊】2025年新盤市場開局淡靜，綜合市場資訊，1月上半個月整體一手成交暫只錄約260宗，惟部分發展商於新春前開展大型銷售攻勢；「玩具大王」蔡志明旗下旭日集團發展的屯門青山公路青山灣黃金海灣‧珀岸，除以折實均呎1.05萬元加推65伙，並敲定本周六（18日）首輪銷售首3張價單全部281伙，為繼去年4月長實（1113）、港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast首輪賣422伙後，9個月來首輪以價單開賣最多單位的一次。

明報記者 江俊洋、林尚民

旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘表示，黃金海灣‧珀岸新推的65伙屬原價加推，1房折實價283.8萬元起，首輪銷售單位全以價單發售，涵蓋開放式至3房戶，約四成單位折實價低於300萬元，整批折實均呎10,064元。

珀岸7日收逾3200票

超額逾10倍

黃金海灣‧珀岸過去7日收逾3200票，以首輪發售281伙計，超額逾10倍，將於明晚（16日）截票。據銷售安排顯示，開售首日分3組時段，其中A、B組以抽籤形式進行，A組客須購2至5伙，且不多於1伙1房戶；B組散戶最多購2伙。翻查資料，過去1年首輪以價單銷售單位最多新盤，不乏港鐵盤，包括長實旗下Blue Coast，去年4月首輪推售422伙；另會德豐牽頭的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，去年3月首輪發售368伙，兩盤首輪銷售皆開出紅盤。

凱玥4房5540萬沽

買家為劉家昌兒子

此外，港島豪宅不乏名人家族成員入市，其中合景泰富（1813）與龍光（3380）發展的鴨脷洲凱玥，上月以5540萬元售出的第1座3樓B室，實用面積2247方呎4房3套間隔、實呎約2.5萬元，買家以劉子千（Liu Jeremy）作登記，中、英文名字均與上月離世、有「華語流行音樂教父」之稱的資深音樂人劉家昌的兒子相同，相信是同一人；成交紀錄冊顯示，買家成交期49日，並享車位認購權。

BEACON PEAK

周六首推13伙招標

其他新盤亦有新部署，內房世茂（0813）發展的九龍半山延坪道豪宅BEACON PEAK，本周六推出13伙招標，涉第2、6座、實用面積逾1200方呎以上的中層大戶，3月19日截標。

港島方面，新世界（0017）旗下北角皇都，推出高層大戶進行招標之際，集團營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，將加快推出一房、兩房細單位的步伐。另鄰區炮台山、宏安地產（1243） 旗下101 KINGS ROAD加推全新26伙，折實均價逾2.4萬元，一房折實入場費710.1萬元，本周六先到先得推售12伙。至於嘉里（0683）等發展的黃竹坑港島南岸海盈山，於今日下午截票，截至昨晚7時，項目過去7日累收1443入票，以明日價單賣65伙計、超額21倍。

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