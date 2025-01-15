陸毅強740萬沽曦巒1房 料實蝕五成

同一屋苑累沽3伙 料實蝕1800萬

資料顯示，陸毅強最新售出曦巒高層C室，實用面積428方呎1房連儲物室間隔，成交價740萬元、實呎1.72萬元，較上月售出低一層同面積C室的成交價720萬元、實呎1.68萬元高逾2%，但相對2012年一手購入價1351萬元，帳面蝕約611萬元或45%，連使費估計實蝕約670萬元或50%。

翻查資料，陸氏於不足兩個月內，累積售出曦巒3伙、套現2140萬元，合計帳面蝕1618萬元，連使費有可能實蝕約1800萬元或48%。陸氏於2023年底陸續沽貨，迄今至少涉12個物業，合計套現逾1.34億元。

恒地高層家人沽和富3房

20年賺兩倍

此外，據資料顯示，由恒地（0012）副主席林高演胞弟林高禹及相關人士持有的北角和富中心第17座高層B室，實用面積1267方呎3房1套間隔，早前以1900萬元售出、實呎1.49萬元；林氏早於2004年以597萬元購入，持貨20年，帳面賺1303萬元或2.2倍。資料顯示， 同座、同面積、景觀相若低兩層A室，2018年樓市高峰期曾以2820萬元售出，換言之，現售價較高峰期回落920萬元或33%。

另山頂柯士甸山道24至28號豐林閣一幢洋房，最新以2億元易手，以實用面積2037方呎、實呎9.81萬元；原業主早於1987年以約482萬元購入，持貨約37年，帳面賺逾1.95億元，期內物業升值逾40倍。

其他屋苑方面，中原高級分區營業經理徐偉業表示，荃灣荃景花園5座中層A室，實用面積495方呎、屬屋苑最細3房戶型，以438萬元易手，實呎8848元，料為屋苑3房戶約10年半來的低價位，惟原業主2010年以267萬元買入，帳面仍賺171萬元或64%。

荃景3房438萬沽 同類10年半低位

另代理消息指出，大圍恒峰花園第3座高層G室，實用面積867方呎，屬3房1套間隔，以850萬元易手、實呎9804元，做價料倒退回同類約10年前價位；原業主於1997年以863.37萬元購入，持貨逾27年，帳面蝕逾13萬元或1.5%，連使費有可能實蝕約45萬元或5%。