「最強釘子戶」2016萬購基隆街地舖

佳寧娜公布，以2016萬元出售基隆街270號地舖，商舖面積772方呎、呎價2.61萬元。物業連租約出售，月租9.8萬元，租期至2027年5月，意味買家享租金回報5.8厘；買家為恩通有限公司，註冊董事包括金源燒臘茶餐廳東主關位源。佳寧娜2018年6月以3200萬元購入物業，持貨約7年，帳面蝕約1184萬元或37%。

佳寧娜持貨7年 帳蝕逾三成

此外，原由舖王鄧成波家族持有的尖沙嘴加連威老道32A號全幢舊樓，去年淪為銀主盤，資料顯示，物業較早時以6300萬元易手，以總面積約3709方呎計，折合呎價約1.7萬元，買家為澳門建築商何泉記或有關人士；鄧氏家族2018年以3億元購入，物業約7年貶值約2.37億元或79%。

另資深投資者蔡志忠放售灣仔會展廣場辦公大樓33樓07至09室，其中3307室，面積3757呎，叫價8641.1萬元，意向呎價約2.3萬元；亞洲地產控股執行董事蔡家莉表示，放售是作為資產配置及換貨。

原舖王家族持有尖沙嘴舊樓

6300萬沽 7年貶值八成

此外，據資料顯示，上環文咸東街40至44號明大企業集團大廈，於去年11月以12.98億元易手，以總樓面8.8萬方呎計，呎價約1.47萬元，買家為集友銀行或相關人士；原業主於2018年以約17億元購入，持貨約7年，帳面蝕逾4.02億元或24%。

去年工商舖成交量有紀錄新低

另據中原（工商舖）統計，去年全年度錄約2968宗工商舖買賣成交、涉總額約640.37億元，分別較2023年下跌約11%及約6%；中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，去年工商舖買賣是自2000年有紀錄以來新低，料2025年全年商用物業買賣成交約3080宗，價格則平穩，但個別有機會下調10%。