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CLUNY PARK三房特色戶租19.8萬 呎租84元

【明報專訊】農曆新春將至，市區私宅租賃市場錄得大額成交。市場消息表示，信置（0083）持有的西半山干德道CLUNY PARK一個頂層特色戶，最新以月租約19.8萬元租出；單位實用面積2369方呎、三房兩套間隔，主人房內連衣帽間，單位另設2217方呎天台，實用呎租約84元。

中原區域營業經理張志波稱，中半山帝景園第3座中層A室，實用面積1520方呎3房1套間隔，向東南望維港景，業主原叫租12萬元，日前獲外籍租客議價，減價2.2萬元或18%，以9.8萬元連車位租出，實用呎租64.5元。

上述單位原由發展商新地（0016）作長線收租，至去年拆售，業主去年以5310萬元連車位購入，享租金回報率2.2厘。

君滙港海景3房呎租49元

香港置業高級聯席董事翁嘉慧指出，奧運站君滙港第6座中層F室，實用574方呎3房戶、可望海景，獲家庭客以2.8萬元承租，實用呎租約49元；業主2023年4月以約1169.8萬元購入，享約2.9厘租金回報率。

尚柏1房租1.05萬 業主回報4.6厘

新界區新入伙盤亦不乏租賃成交，中原副區域營業經理王勤學透露，將於短期內入伙的元朗尚柏，屋苑一個中高層D室，實用面積284方呎1房戶，以1.05萬元租出、實用呎租約37元；業主去年10月以近272.5萬元一手買入，享租金回報率4.6厘。

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