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GRAND SEASONS大手客3610萬掃6伙

【明報專訊】不足兩周將迎來農曆新年，會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，昨晚以先到先得形式首輪開售138伙，最終單日沽出31伙，當中錄得大手客入市個案。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，有一組買家連購該盤6伙，涉資約3610萬元。整個系列自去年3月開售後迄今累售達1000伙，套現逾62億元。

海盈山累收1770票 今推售87伙

另一個鐵路盤、嘉里（0683）等合作的黃竹坑港島南岸海盈山，今日黃昏時分將發售87伙，過去8日累收1770票，以65伙價單單位計，超額約26倍。是次價單發售的65伙，定價1224.6萬元起，扣除所有最高折扣及回贈後，兩房折實價約950萬元入場，實呎約1.94萬元起：另22伙3房1套單位以招標推售。

Blue Coast II 4房3342萬沽 呎價2.7萬破頂

海盈山開售前，同區長實（1113）Blue Coast II， 則售出3座25樓B室，實用1224方呎、4房雙套間隔，成交價3342萬元、實呎約2.73萬元，成交價及呎價創項目新高，據悉買家為退休人士，入市作自用；樓盤自去年10月起推售迄今累售296伙，套現39億元。

啟德海灣兩房特色戶803萬沽 呎價逾2萬

信置（0083） 等發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，新近以8500萬元標售第1座17樓B室，實用1841方呎，3房雙套間隔連車位，呎價逾4.6萬元。另現樓在即、嘉華（0173）牽頭的啟德跑道區啟德海灣，首錄特色戶成交，為第2B座1樓H室，實用390方呎兩房戶連平台，成交價802.8萬元，呎價逾2萬元。另新世界（0017）北角皇都5日內累售5伙，套現逾2億元，平均呎價約3.44萬元，新售出31樓B2室，實用1246方呎，4房1套間隔，連雙車位及1個電單車車位，成交價4236.4萬元，呎價3.4萬元，該買家具新加坡籍背景。

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