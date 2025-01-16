moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

「鞋王」750萬沽海濱南岸3房 低高峰27%

【明報專訊】農曆新年前，部分投資者低價沽貨套現，其中曾獲頒「世界傑出華人獎」的「鞋王」鄧劍群及相關人士，新近以750萬元售出紅磡海濱南岸一個3房單位，較2019年同類單位高峰期成交價低27%。

持貨16年帳賺74%

資料顯示，上述單位為海濱南岸5座低層J室，實用589方呎，3房間隔，新近以750萬元售出，實呎12,733元。資料顯示，同座同面積低數層J室，2019年曾以1030萬元售出，即現成交價較5年多前低280萬元或27%。不過，鄧劍群早於2009年430萬元購入，現帳面獲利320萬元或74%。

舒適堡陸毅強718萬沽曦巒1房半戶

另舒適堡老闆陸毅強最新再售出銅鑼灣曦巒高層C室，實用428方呎，1房連儲物室間隔（俗稱「1房半」），成交價718萬元、實呎約1.68萬元，較2012年一手購入價1257萬元帳面蝕539萬元或43%，若連使費料實蝕約590萬元或47%。

陸毅強近日已經先後售出曦巒4伙、套現2858萬元，連使費料共實蝕約2390萬元或48%。陸氏2023年底陸續沽貨，迄今至少涉13伙，共套現逾1.4億元。

此外，美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城13座頂層連天台特色戶，實用853方呎，3房1套間隔，連天台以950萬元易手，呎價11,137元。代理稱，該單位同層相鄰戶多年前曾發生事故，而原業主2016年8月995萬元購入，帳面蝕45萬元或4.5%，連使費料實蝕約102萬元或10%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款