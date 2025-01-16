「鞋王」750萬沽海濱南岸3房 低高峰27%

持貨16年帳賺74%

資料顯示，上述單位為海濱南岸5座低層J室，實用589方呎，3房間隔，新近以750萬元售出，實呎12,733元。資料顯示，同座同面積低數層J室，2019年曾以1030萬元售出，即現成交價較5年多前低280萬元或27%。不過，鄧劍群早於2009年430萬元購入，現帳面獲利320萬元或74%。

舒適堡陸毅強718萬沽曦巒1房半戶

另舒適堡老闆陸毅強最新再售出銅鑼灣曦巒高層C室，實用428方呎，1房連儲物室間隔（俗稱「1房半」），成交價718萬元、實呎約1.68萬元，較2012年一手購入價1257萬元帳面蝕539萬元或43%，若連使費料實蝕約590萬元或47%。

陸毅強近日已經先後售出曦巒4伙、套現2858萬元，連使費料共實蝕約2390萬元或48%。陸氏2023年底陸續沽貨，迄今至少涉13伙，共套現逾1.4億元。

此外，美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城13座頂層連天台特色戶，實用853方呎，3房1套間隔，連天台以950萬元易手，呎價11,137元。代理稱，該單位同層相鄰戶多年前曾發生事故，而原業主2016年8月995萬元購入，帳面蝕45萬元或4.5%，連使費料實蝕約102萬元或10%。