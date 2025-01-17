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海盈山現樓昨首推65伙沽逾八成 周末11新盤推售330伙 3個月來最多

【明報專訊】連續兩日有港鐵（0066） 新盤進行銷售，嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）合作的黃竹坑港島南岸海盈山，昨晚首次以現樓形式銷售87伙，其中65伙以價單形式發售，下午5時半起於鰂魚涌嘉里中心開售，截至昨晚11時，市場消息指出，售出54伙或83%，預期短期將加推。另外，明日起周末兩日將有11個新盤推售，涉約330伙，為逾3個月以來最多新盤單位推售的周末，其中旭日屯門青山公路青山灣黃金海灣‧珀岸，明首輪開售280伙，昨晚截收逾4500票，超額逾15倍。

明報記者 江俊洋

昨晚於鰂魚涌嘉里中心售樓的海盈山，以價單形式出售的65伙，包括兩房至3房1套戶，兩房折實價約950萬元起、折實實呎約1.94萬元起，整批折實均呎約2.2萬元；另22伙為實用面積861至915方呎、3房1套連工作間及洗手間戶型，則招標推售。中原首席營業董事李巍表示，該行錄得一組大客斥資約3700萬元購入3伙兩房戶。另據代理透露，昨日可出售的單位中，其中3款實用面積509至618方呎的兩房戶均悉數售罄。

新世界黃少媚5488萬破頂價購皇都4房

另一港島新盤、新世界（0017）北角皇都再錄成交，過去6日來透過招標累售9伙、吸金總額逾3.7億元，其中新世界行政總裁黃少媚，最新以5488萬元購入33樓A1室連車位，實用面積1522方呎，4房雙套連儲物室間隔，實呎約3.6萬元，成交價及呎價均創項目新高。至於昨日售出的另外兩伙，均是連車位售出，包括30樓A1室，實用面積1079方呎3房戶，成交價3560.7萬元、實呎3.3萬元；另33樓B2室，實用面積1246方呎4房戶，成交價4493萬元、實呎3.6萬元。上述3伙成交共套現1.35億元。

黃金海灣‧珀岸收4500票 超購15倍

翻查資料，黃少媚及相關人士去年共以3480萬元，先後售出兩伙同系北角柏蔚山單位，以2018年一手購入價共4375.7萬元計，帳蝕近900萬元或逾兩成；當時市場消息指出，為屋苑3座低層G室，實用面積912方呎3房1套間隔，以1780萬元售出、實呎約1.95萬元，原業主為黃少媚，2018年2287萬元一手購入，帳蝕507萬元或22%；另3座低層H室，實用面積832方呎3房間隔，去年初以1700萬元售出、實呎約2萬元，原業主姓楊，與黃少媚報住中半山麥當奴道同一個單位，為相關人士，2018年2088.7萬元一手購入，帳蝕388.7萬元或19%。

至於周末11個新盤、共約330伙推售，為逾3個月以來最多新盤單位推售的周末，其中旭日旗下黃金海灣．珀岸，明日首輪開售280伙，項目昨晚截票，過去9日收逾4500票，超額逾15倍。

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