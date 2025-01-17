信置大嶼山長沙地 批建24幢洋房 涉逾8萬呎

除上述項目外，會德豐旗下九龍灣啟興道1至5號九龍貨倉重建項目，亦獲批改動圖則，現版本為興建6幢30層高（在2層地庫之上）商住物業，涉82.25萬方呎住宅樓面及6458方呎非住宅樓面，共82.9萬方呎。另域塔物流科技集團持有的元朗八鄉項目，獲批建1座3層高（在1層低層地下之上）的倉庫，涉22.9萬方呎樓面，該公司主席陳建中曾稱，物業命名為「COMBOXX 」，為一個全自動化大型物流倉庫。

Habitat Property創辦人

2.38億放售赤柱屋地

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，據屋宇署數據，去年11月全港「零」私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為去年6月後年內第二度「零動工」，去年首11個月動工量累計共5030伙，較2023年同期大減44%，為14年同期新低。另去年11月全港共有7個私宅項目落成，涉4041伙（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），創34個單月新高，首11個月累計落成量18,679伙，較2023年同期增35%。

另由地產代理Habitat Property創辦人及董事總經理Victoria Allan持有的赤柱連合道30號屋地，以2.38億元放售，項目佔地4359方呎，已獲批圖則，可建一幢3層複式住宅，樓面約3269方呎，另連停車場、2420方呎天台及泳池等，折合每方呎樓面叫價約7.28萬元。