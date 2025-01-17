moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

信置大嶼山長沙地 批建24幢洋房 涉逾8萬呎

【明報專訊】信置（0083）2023年以接近市場預期下限價2.03888億元投得的大嶼山長沙東涌道住宅地皮，去年11月獲屋宇署批出建築圖則，將建24幢兩層高洋房及1座會所設施等，涉及81,793方呎樓面。

除上述項目外，會德豐旗下九龍灣啟興道1至5號九龍貨倉重建項目，亦獲批改動圖則，現版本為興建6幢30層高（在2層地庫之上）商住物業，涉82.25萬方呎住宅樓面及6458方呎非住宅樓面，共82.9萬方呎。另域塔物流科技集團持有的元朗八鄉項目，獲批建1座3層高（在1層低層地下之上）的倉庫，涉22.9萬方呎樓面，該公司主席陳建中曾稱，物業命名為「COMBOXX 」，為一個全自動化大型物流倉庫。

Habitat Property創辦人

2.38億放售赤柱屋地

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，據屋宇署數據，去年11月全港「零」私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為去年6月後年內第二度「零動工」，去年首11個月動工量累計共5030伙，較2023年同期大減44%，為14年同期新低。另去年11月全港共有7個私宅項目落成，涉4041伙（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），創34個單月新高，首11個月累計落成量18,679伙，較2023年同期增35%。

另由地產代理Habitat Property創辦人及董事總經理Victoria Allan持有的赤柱連合道30號屋地，以2.38億元放售，項目佔地4359方呎，已獲批圖則，可建一幢3層複式住宅，樓面約3269方呎，另連停車場、2420方呎天台及泳池等，折合每方呎樓面叫價約7.28萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款