北都首簡介會近200名企業代表參與

發展商代表包括新地（0016）規劃總監黃舜浣、嘉華（0173）香港地產發展及租務總監尹紫薇、中海外（0688）地產董事總經理游偉光，另據悉信置（0083）、會德豐、華懋、鷹君（0041）等亦有代表出席。

簡介會上，發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲，以及及北都統籌辦事處副主任翁佩雲介紹了3個「片區開發」試點的詳情，包括具體發展要求，以及可考慮的創新執行模式，以激發市場人士積極考慮增加其在產業用地發展的深度和闊度，帶動北都產業發展。

新地等多家發展商派代表出席

發展局指出，出席代表的反應積極正面，提出的問題廣泛，包括個別片區的特定安排例如擬議工程要求、周邊的交通基建配套和落實時間表，以至發展建築期限、投標安排和產業發展的參與等，而政府當局除解答相關問題和交流初步看法外，亦表示歡迎企業或機構在意向書中提出建議。

發展局又稱，「片區開發」是政府發展北都的新嘗試，希望就試點的擬議安排先徵求市場意見，以敲定未來公開招標的條款，目標是由今年下半年至明年期間陸續為該3個片區開發試點招標，而「片區開發」意向書遞交日期，將於今年3月31日中午截止。