陳紅天山頂銀主盤叫7億 跌價六成 2016年21億買入 先後5度延招標期

明報記者

上述歌賦山道15號屋地，原由陳紅天於2016年以約21億元向莊士機構（0367）購入，在約21億元收購價中，除部分以深圳羅湖物業「以物易物」外，其餘16.8億元以現金分3期支付，包括首期6.3億元，至2019年陳氏向東亞銀行（0023）承做一按及二按，物業亦於2023年初由德勤接管。銀主2023年首度推出招標，惟至今仍未獲承接，銀主本月初再上載銷售安排，最新截標期由去年12月31日，延至今年3月31日，為項目第5度延長招標期。

現為1.8萬呎大屋 呎價3.87萬起

據彭博報道，該物業最新意向價約7億至8億元。據項目樓書資料，物業現為一幢大屋，實用18,078方呎，6房6套連閱讀室間隔，連9948方呎花園、2081方呎天台、1200方呎前庭及1631方呎庭院，即戶外面積共14,860方呎，車庫面積亦達2788方呎。若以現時意向價計，實呎約3.87萬至4.43萬元。

祥祺中心傲璇單位已獲承接

陳紅天在港原本寂寂無名，但2015至2016年間，陳紅天或祥祺集團3度在港共斥近70億元掃貨，隨即引起市場注意，包括2016年以45億元向會德豐購入紅磡紅鸞道18號One HarbourGate東座，物業及後命名為祥祺中心，最新獲都會大學以26.5億元購入，呎價僅約9464元，並較陳紅天當年購入價低18.5億元或約41%。至於陳紅天在港最早購入的東半山傲璇（OPUS HONG KONG）5樓單位連同雙車位，則於2023年由遠航集團創辦人桂四海以4.18億元購入，實用5154方呎，5房4套間隔，實呎8.11萬元，成交價較陳紅天2015年8月一手購入價3.87億元高約3100萬元或8%。

事實上，近期銀主積極放售物業，原由內房雅居樂（3383）持有，早前被銀主接管放售的鰂魚涌英皇道、柏架山道地盤，去年底邀請財團遞交意向書，據悉指引價不少於35億元（連補地價），物業原為公務員合作社。另內房世茂（0813）與明發（0846）合作發展的東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店，上月有指放售價由2023年3月65億元大減逾30%至45億元，物業近日以公開邀約出售，截止日期為4月15日。