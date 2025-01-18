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海盈山加推67伙 折實均呎2.27萬

【明報專訊】港鐵（0066）多個樓盤近日相繼推售，與嘉里（0683）、信置（0083）等合作的黃竹坑港島南岸海盈山，過去兩日售出55伙後，昨晚以折實均呎22,662元，加推4號價單涉67伙，並上載新銷售安排，敲定下周二新一輪銷售99伙，其中21伙3房戶招標發售。

下周二新一輪賣99伙

海盈山新推的67伙，屬實用486至661方呎兩房及3房戶，維持最高折扣22%、60日成交獲現金回贈0.5%，整批折實均呎22,662元。入場單位為第2B座10樓E室，實用488方呎兩房戶，折實價965.78萬元、折實呎價1.97萬元；折實價最高為第2A座32樓C室，實用661方呎3房戶，折實價1858.22萬元、折實呎價2.81萬元。撇除樓層及景觀因素，是次加推料屬原價水平。

此外，港鐵與南豐合作的將軍澳日出康城LP10，新錄兩個月來首宗一手成交，招標售出第2A座57樓B室，實用1997方呎4房間隔，連車位成交價4340萬元、實呎2.17萬元。

港島新盤亦不乏成交，新世界（0017）北角皇都，過去7日累售10伙，吸金約3.96億元，最新售出28樓B1室，實用834方呎3房1套戶，連車位成交價2618萬元，實呎3.13萬元。新世界營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，皇都新加推33樓，以及35樓B1室兩伙，皆屬3房1套間隔，實用面積同為834方呎，下周二起招標。

ONE STANLEY 4房分層呎價破4萬

建灝旗下赤柱ONE STANLEY，新售出第5座3樓B室，實用1919方呎4房4套間隔、附私家天台，連車位成交價7707.87萬元，實呎4.01萬元，成交呎價創項目分層戶新高；建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目去年初開售至今累沽16伙，吸金13.4億元。

另泛海（0129）元朗洪水橋滙都，今年至今累沽40伙，吸金1.7億元。泛海執行董事關堡林表示，擬農曆新年前後加推，另有見項目不乏來自東涌及機場工作人士入市，考慮推出針對該批客源的特別優惠。另新地（0016）天水圍 Wetland Seasons Bay第3期，透過招標售出別墅WV10的3樓B室，實用902方呎4房間隔附連平台，成交價1338萬元，實呎1.48萬元。

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