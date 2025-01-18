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銅鑼灣京都廣場5地舖 明長福家族1.25億沽出

【明報專訊】商舖市場罕錄逾億元成交，市場消息指出，由老牌富豪明長福家族成員持有的銅鑼灣駱克道491至499號京都廣場地舖，屬駱克道較旺的地段，鄰近港鐵銅鑼灣站，對面為銅鑼灣廣場1期，與崇光百貨僅約5分鐘步程，最新獲買家以1.25億元全數購入地下5個商舖，以總面積約4000方呎計，呎價約3.13萬元。

據悉，5個商舖由3個租客承租，每月收金收入約38.3萬元，即買家享租金回報約3.7厘。京都廣場由明氏家族發展，1992年落成，明氏家族早年拆售部分樓面後，保留有多層樓面及地舖收租。

此外，資料顯示，西環干諾道西76號全幢舊樓，上月4180萬元易手，以總面積6346方呎計，呎價6587元。登記買家為8118 HONG KONG LIMITED，註冊董事包括孔子後人孔憲紹的家族成員孔繁珣等。該廈鄰近中山公園，1971年落成，樓齡約54年，原業主1998年8月以750萬元購入，持貨逾26年多，帳面獲利約3430萬元或4.6倍。

「和富WORFU」連約放售 市值16億

另屯門湖秀街2號悅湖山莊幼稚園2A號地下，上月中以3440萬元易手，幼稚園面積約1.85萬方呎，即呎價約1859元，買家為上游控股有限公司，登記買家為文敬群，即現正租用上述物業的加州天地幼稚園的校長，換言之租客購入物業自用。

此外，世邦魏理仕指出，北角和富道21至53號「和富WORFU」，以現狀連現有租約出售，截標日期為2月21日。據悉，物業總樓面約21萬方呎，共98間商舖，由基金於2017年以20億元購入，及後以約2.5億元翻新，惟最新市值僅約16億元，較該基金當年購入價低4億元或兩成。

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