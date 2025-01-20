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一手成交兩日逾250宗 3個月周末新高

【明報專訊】上星期多個新盤連環出擊，令整體一手交投回暖。綜合市場資訊，過去周末兩日，市場錄逾250宗一手成交，按周大增約210宗或逾5倍，料為自去年10月26及27日的周末錄約475宗一手成交後，近3個月以來新高。此外，1月迄今整體一手成交累錄約640宗，已逼近上月全月錄約690宗水平。

珀岸昨再沽6伙 吸金逾2310萬

過去兩日一手成交，主要來自新界西北區；其中樓花期長約11個月、旭日國際旗下屯門青山公路青山灣黃金海灣．珀岸，上周六（18日）首輪銷售沽出218伙後，昨日再沽6伙，成交價277萬至730.9萬元、實呎9082至11,896元，單日吸金逾2310萬元，當中有買家於銷售首日購入1房單位後，添食再買一伙1房戶作投資；此外，第2座9樓F室，實用655方呎3房戶，獲同區分支家庭以730.9萬元購入、實呎1.11萬元，發展商表示正考慮加推或調整售價。

滙都系列兩日錄5成交 累沽636伙

另泛海（0129）洪水橋滙都系列，過去兩日錄約5宗成交，包括昨日沽出3伙兩房戶，成交價460.3萬至477.7萬元、實呎1.05萬至1.11萬元，單日套現逾1405萬元；當中成交實呎最高為第1座1樓A09室，實用412方呎兩房戶，成交價460.32萬元、實呎11,173元。滙都系列本月迄今累沽45伙，吸金總額約1.9億元；全盤2023年夏天開售至今累沽636伙、總套現額約31億元。

MONACO三房售1398萬 呎價2.5萬

新地（0016）元朗The YOHO Hub II，昨日先到先得發售15伙，據成交紀錄冊顯示，第6座9樓J室沽出，實用639方呎3房戶，成交價880.4萬元、實呎1.37萬元。市區方面，會德豐旗下啟德MONACO，新售出第2A座9樓C室，實用551方呎3房單位，成交價1397.7萬元、實呎2.53萬元。

（發展商專訪）

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