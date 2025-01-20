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內地專才斥5.5萬連租港景峯兩伙

【明報專訊】雖然農曆新年將至，私宅租盤依然不乏內地專才承租；中原副區域營業董事余倫鋒表示，尖沙嘴港景峯最新獲一名內地專才租客，連租兩伙相鄰單位，包括第1座高層E室，實用821方呎3房1套連儲物房間隔，望廣東道市景及海景，以3萬元租出、實用呎租37元；另第1座高層F室，實用541方呎兩房間隔，望戲曲中心及海景，則以2.5萬元獲承租、實用呎租46元，即兩單位租金共涉5.5萬元，估計租入兩單位與家人同住。

余倫鋒指出，上述兩個單位放租逾1個月後獲承租，均由同一名業主持有，於2013年2月分別以約2385萬元及約1600萬元購入（總作價約3985萬元），持貨近12年，享租金回報率約1.7厘。

翰林峰山景開放式戶呎租78元

市區半新盤的細單位同樣受內地專才青睞；中原分區營業經理胡煥燁表示，西環翰林峰第1座高層D室，實用219方呎開放式間隔，望香港大學及山景，業主叫價1.85萬元，議價後減1500元或8%，獲內地專才以1.7萬元承租、實用呎租約78元；業主於2017年以665.6萬元一手購入，持貨近8年，享約3.1厘租金回報率。 

機組人員1.2萬租屯門時代廣場

新界方面，不少租客趕及農曆新年前租樓；祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門老牌屋苑時代廣場新近錄得「即日放租、即日承租」個案，業主叫價1.3萬元放租B座低層06室，屬實用314方呎兩房間隔，放租當日即有航空公司機組人員洽詢，議價後減1000元或7.7%，以1.2萬元租出、實用呎租逾38元；業主於2022年以465萬元購入，持貨近3年，享約3.1厘租金回報率。

邁亞美海灣兩房獲同區客1.28萬租

黃續稱，屯門另一大型屋苑邁亞美海灣，屋苑第6座高層F室，實用466方呎兩房間隔，以月租1.28萬元租出、實用呎租逾27元，新租客為同區客，由於自住單位需裝修，需要物色短期租盤租住，而業主可接受短期租約，並一次過繳付3個月租金涉約3.84萬元；業主於2016年以369萬元購入，持貨近9年，享租金回報率約4.2厘。

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