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工廈去年買賣註冊金額近147億 跌2.5%

【明報專訊】經濟前景未明朗，據美聯工商舖研究部統計指出，上月本港工廈買賣註冊成交錄約160宗（具體反映2024年11月市况），按月跌約22.7%；同期註冊金額則錄約11.3億元，按月跌約19.8%。至於工廈租賃市况，上月工廈租務成交錄約336宗，按月跌約26%。總結2024年全年，全港工廈共錄約1795宗買賣註冊成交、同期買賣註冊金額為146.8億元，按年分別跌9.7%及2.5%。

全年錄1795宗成交 挫近一成

美聯工商董事陳偉志表示，內地推出深圳居民一簽多行赴港政策，而不少新派工廈以中小型單位為主，新政策便利內地商務客來港經商，料有利新派工廈的成交市况。

陳續指出，去年第四季錄得不少用家入市，包括有旅遊巴公司，以約7500萬元購入葵涌的工商物業高層全層，總樓面約2.4萬方呎、呎價約3200元，估計作為辦公室；另港鳥東英皇道東達中心低層多個單位，面積共約1.33萬方呎，亦以約6750萬出、呎價近5100元，新買家據悉是基金公司。

南區工廈上月呎價升1%最佳

另據美聯工商舖研究部統計數據，反映指標工廈售價的美聯工商物業售價指數（MII）上月報314.2點，按月持平，其中港島南區黃竹坑、香港仔、鴨脷洲平均呎價按月升幅最高，最新報約5808元，升幅約1%；此外，美聯工商物業租金指數（MIRI）最新報145.6點，同樣按月持平，分區呎租升幅最高為荃灣，上月呎租約報15.22元，按月升約1%。

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