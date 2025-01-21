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譚仔「五哥」1100萬沽天水圍舖 12年半蝕七成

【明報專訊】舖位價格遠較高峰期大幅回落，有投資者勁蝕離場，其中由譚仔米線「五哥」譚澤均及「四妹」譚艷萍等持有的天水圍新北江商場一舖位，最新以約1100萬元售出，較12年半前購入價帳面勁蝕七成。

上述舖位為天湖路1號新北江商場1期一樓C69號舖，面積約2162方呎，原由譚仔自用，惟譚仔近年已遷出，並由優品360以月租10萬元租用。市場消息指出，舖位最新以約1100萬元售出，呎價4625元，而譚澤均、譚艷萍及相關人士，早於2012年5月以3680萬元購入，持貨約12年半，帳面勁蝕2580萬元或約70%。

另外，核心區迷你舖同錄得蝕讓個案，資料顯示，旺角亞皆老街98號富都大廈7A號舖，面積約45方呎，本月初以180萬元售出，為區內罕見細碼地舖，呎價約4萬元。原業主2011年1月以228萬元買入，帳面蝕讓48萬元或約21%。

不過，市建局在九龍城作收購，卻先後帶挈投資者獲利，其中衙前圍道84號地下B舖，面積約1000方呎，獲市建局以3120萬元收購，呎價約3.12萬元，原業主為香港李萬山藥廠董事李惠卿、李祿彬及李祿文，2021年以2850萬元購入，帳面獲利270萬元或9.5%。

銀主放售鄧成波家族3物業 市值共1.3億

「舖王」鄧成波家族成員或相關人士旗下3個物業，再被銀主推出放售，合共市值逾1.3億元。

上述3個物業分別為，淺水灣麗景道36號麗景園3座高層連車位，實用面積2576方呎，3套房連露台間隔，估值約8000萬元，實呎31,056元；至於太子汝州街3號全幢物業，總實用面積為4096方呎，樓高4層，估值約3000萬元，實呎約7324元；另亦包括筲箕灣阿公岩村里民興工業大廈3樓全層，建築面積約7480方呎，估值約2200萬元，呎價約2941元。

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