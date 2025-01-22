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屯門尚岸突推19伙逾千呎戶招標 項目已屆現樓 尚嘉吳士元：一定不會蝕賣

【明報專訊】屯門青山公路一帶近月先後有多個樓盤劈價出貨，而賭王「四太」梁安琪旗下尚嘉控股發展的屯門青霞里8號現樓盤「尚岸」，在農曆新年前突推19個標準戶，於下周大年初三（1月31日）起招標。雖然發展商當年以高價投得地皮，但尚嘉控股行政總裁兼執行董事吳士元昨日卻表明，集團並無現金壓力，「一定唔會蝕賣」，而項目定位特殊，故未有參考對象樓盤。

明報記者

吳士元昨接受本報電話訪問時表示，近日市况稍見好轉，故趁農曆新年推出部分單位招標「試價」，但重申集團並無現金壓力，故「一定唔會蝕賣」。他又稱，集團早前推出20個標準單位招租，已全部獲承租，實用呎租均逾50元。資料顯示，尚嘉控股2016年14.01億元投得有關地皮，以可建樓面約20.6萬方呎計，每方呎樓面地價6800元，比當時市場估值高出七成。吳士元當時指出，項目總投資額料逾30億元。換言之，每方呎成本料逾1.45萬元。

項目20伙租出 呎租逾50元

吳又補充，項目其中一個目標客群為同區哈羅國際學校家長，稱過往亦有該校家長查詢，但當時集團未有計劃推售。對於樓盤定價，吳表示，樓盤定位特殊，同區並無分層大單位，故未有參考對象樓盤。對於後市看法，吳直言「睇唔通」，現時有多種因素影響樓市，如利率走勢、內地政策、政治因素等，但最終都是信心問題。至於同系元朗牛潭尾項目，將設16幢洋房，計劃今年內招標推出。

9年前每呎樓面地價6800元中標

尚岸在完全未軟銷下，昨突上載樓書及銷售安排。就項目樓書所見，由兩幢大樓組成，共設80伙，實用面積1089至6288方呎，間隔由3房1套起，部分高層複式房屬6房5套間隔，而項目面積最大、亦為屯門分層戶最大的2座頂層複式戶，實用面積6288方呎，5房5套間隔，連1668方呎天台及私人泳池。發展商公布的首張銷售安排，推出19個標準單位，於下周大年初三起招標，單位實用面積由1089至2891方呎，由3房1套至4房4套連私人電梯大堂間隔。另就招標文件所見，項目標準單位每實呎管理費約6.95元。

項目最大面積6288呎5房5套複式

事實上，近月該區多個樓盤均減價出售，如同樣以豪宅定位、由保利置業（0119）發展的青山灣現樓洋房項目瑧譽，過去兩個多月共售出4幢洋房，上月底售出的一伙撻訂貨，成交實呎2.24萬元，較2022年以樓花發售時低約28%。至於主打上車戶的旭日青山公路青山灣段黃金海灣．珀岸，以及已屆現樓的路勁（1098）、深圳控股掃管笏凱和山，折實實呎低見不足8000元。

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