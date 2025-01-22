新地首季推2000伙 YOHO WEST PARKSIDE打頭陣

雷霆又透露，集團今季亦會推出啟德天璽．天第2期，以及西沙十四鄉第1A期，連同上述YOHO WEST PARKSIDE，3盤共提供約2000伙，繼續「月月有樓賣」。至於美國新政府正式上場，他認為對本港樓市影響不大，相信今年利率會持續下調，而過去兩年政府吸引大批高才及專才，加上外來學生持續增加，住屋需求將於今年顯現，料樓價及租金走勢會同步向上。

海盈山昨晚首兩小時11伙獲認購

新地代理總經理胡致遠稱，YOHO WEST PARKSIDE示範單位及樓書準備得如火如荼，而單位定價將參考項目第1期。至於提供1393伙的YOHO WEST第1期，自2023年12月開售迄今累沽近1200伙或約90%，套現約65億元。另集團與會德豐合作發展的何文田太子道西233號，最新以招標形式售出10樓A室，實用面積1038方呎，4房雙套間隔，成交價2508.8萬元、呎價約2.42萬元，為項目本月首宗成交。

碧麗軒逾2億沽洋房 創項目新高

港鐵（0066）與嘉里（0683）等合作的黃竹坑港島南岸海盈山，經過上周的銷售後，昨晚於鰂魚涌嘉里中心再展開新一輪銷售，其中78伙以價單發售（另有21伙3房招標發售），市場消息指出，項目截至昨晚8時，開售首兩小時暫有11伙獲認購。

近年力銷旗下多個港島豪宅新盤的華懋，其中已屆現樓的薄扶林碧麗軒，最新以2.038億元標售洋房5，並創項目新高，實用面積5767方呎，4房4套連家庭廳間隔，連平台、花園等，呎價約3.53萬元，同時象徵項目全盤21伙已悉數售出，套現逾17.7億元。發展商表示，今年將接力推售西貢白沙灣WHITESAND COVE，涉40伙，料短期內完成優化工程及以現樓形式推售。