外籍客新春前598萬一筆過購浪澄灣凶宅

據悉，單位早年曾發生事故，屬凶宅。原業主2014年約846萬元一手購入，現成交價較11年前低248.3萬元或29%，連使費料實蝕285萬元或34%。

上環帝后華庭則錄內地客入市成交，資料顯示，屋苑1座低層I室，實用面積520方呎，3房間隔，近期以830萬元易手，實呎15,962元，屬屋苑3房最少3年來新低；單位現由兩人聯名購入，二人之英文姓名均屬普通話拼音，料為內地背景人士。原業主2020年1146.8萬元購入，帳面蝕316.8萬元或28%，連使費料實蝕379萬元或33%。

得寶兩房炒燶300萬沽 9個月料實蝕9萬

另外，亦有炒家「炒燶」市區老牌上車屋苑個案。資料顯示，九龍灣得寶花園E座中層8室，實用面積265方呎，兩房間隔，望樓景，以300萬元易手，實呎11,321元。原業主去年4月以303萬元購入，持貨約9個月帳面蝕3萬元或1%，連使費料蝕約9萬元或3%。

LP10兩房戶600萬沽 原業主料實蝕三成

中原分區營業經理何文俊表示，將軍澳日出康城LP10今年開齋，位於2B座中層D室，實用面積488方呎，兩房間隔，設開放式廚房，望園景，以600萬元沽出，實呎12,295元。原業主2021年2月790萬元一手買入，帳面蝕讓190萬或24%，連使費料實蝕約234萬元或約30%。

此外，資料顯示，牛池灣威豪花園1座低層D室，實用面積637方呎，3房1套間隔，近期以約643萬元易手，實呎10,091元，險守萬元大關，為屋苑最少3年來呎價新低。原業主2015年6月712萬元購入，帳面蝕69萬元或9.7%，連使費料實蝕115萬元或16%。