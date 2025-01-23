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GO PARK 4月全面開放 零售樓面租出九成

【明報專訊】籌劃逾30年、新地（0016）發展的西沙大型綜合發展項目「西沙GO PARK」昨日正式開幕，其中零售樓面出租率約九成，項目住宅部分、十四鄉第1A期，提供781伙，擬本季推售。新地主席兼董事總經理郭炳聯致辭時表示，西沙項目將是全新地標項目，亦將是港人的後花園。

新地執行董事郭基煇昨於同一場合表示，GO PARK屬私營機構營辦，並對公眾開放的運動綜合館，伙拍逾10多個體育總會及知名體育學院等舉辦不同體育課程。他表示，項目水上運動中心GO PARK AQUA將於今年3月起開放，連游泳池將於4月起開放後，整個GO PARK的運動設施將全面開放，期望能做到自負盈虧。

十四鄉1A期涉781伙擬本季推

郭基煇亦透露，GO PARK周末人流逾1萬，集團留意到車流量增加，並指已對外開500個泊車位，因應泊車位不足，現正規劃另外200個車位供GO PARK參觀者使用；另亦鼓勵市民乘搭交通工具前往，其中九巴在周末將設有寵物巴士。

新地代理租務部總經理周淑雯表示，GO PARK內零售樓面出租率約九成，大部分租戶已開業，預計今年次季初全面開業。她又稱，GO PARK目標客群是家庭客、飼養寵物人士等，客群層面廣闊，故租戶需要更多元化和具彈性，期望寵物友善租戶可達整體租戶約一半。

西沙十四鄉大型綜合發展項目，包括住宅項目，及以「公園式運動商業綜合體」為設計概念的GO PARK。另佔地約130萬方呎的GO PARK集運動、娛樂、餐飲及休閒設施於一身，由著名扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，將融合大自然形態的流線形設計於充滿未來感的建築之中。

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