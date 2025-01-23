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第一城兩房406萬沽 半年炒燶料微蝕離場

【明報專訊】雖然「撤辣」近一年，市場續有短炒成交，但有部分業主「炒燶」收場，其中沙田第一城一個兩房單位，最新以406萬元易手，原業主持貨約半年，料「明賺暗蝕」數萬元離場。

美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城47座中層D室，實用304方呎，兩房間隔，以406萬元易手，實呎13,355元。

上述物業原業主去年7月395萬元購入，持貨約6個月，帳面賺11萬元或2.8%，不過若連使費料實蝕數萬元離場。

不過，部分去年趁發展商低價賣樓而入市之投資者，獲不俗租金回報。中原分行首席分區營業經理王能表示，觀塘Bal Residence中層E室，實用340方呎，一房間隔，擁開放式廚房，單位座向北方，望開揚都市景，最新以1.7萬元租出，實用呎租達50元。

Bal Residence一房1.7萬租出 回報4.4厘

業主去年10月以約460萬元一手買入單位，持貨約3個月，租金回報約4.4厘。此外，中原資深區域營業經理賴思沛表示，大埔白石角逸瓏灣高座10座中層E室，實用面積854方呎，3房1套間隔，以2.65萬元租出，實用呎租約31元，租客為區外客。業主2014年以823萬元購入，租金回報約3.9厘。

世紀21卓建物業董事李建華表示，柯士甸站The Austin 第5A座高層C室，實用510方呎，兩房間隔，獲租客以月租2.85萬元承租，實用呎租56元；業主2013年924萬元購入，租金回報約3.7厘。

形薈一房1.55萬租出 呎租55元

此外，美聯物業助理區域經理鄭琨稱，筲箕灣形薈1A座高層G室，實用方281呎，開放式間隔，獲租客以月租1.55萬元承接，實用呎租約55.2元。

業主於2019年4月約570萬元購入，租金回報約3.3厘。

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