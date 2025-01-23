moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

芙蓉山綠化地申建608伙 規劃署不反對

【明報專訊】有財團就荃灣一幅約12萬方呎的綠化地，申請改劃興建私人住宅，興建608伙，另設328個牀位，總樓面涉約37.37萬方呎。該申請將於明日城規會會議中審理，據規劃署文件顯示，該署原則上不反對，料可獲通過。

資料顯示，上述地點位於荃灣芙蓉山丈量約份第453約數個地段，地盤面積約12.46萬方呎，申請人以3倍地積比率發展，計劃興建兩幢19至21層高住宅大廈，提供608伙住宅單位，另建1幢非住宅物業作安老院舍，提供327個牀位，總樓面37.37萬方呎。

美田路住宅地明截標 估值逾5.4億

此外，中小型住宅地、位於沙田大圍美田路沙田市地段第651號住宅用地，可建樓面19.37萬方呎，提供約360伙住宅，將於明日截標。美聯測量師行董事林子彬表示，項目發展規模較細，投資額及風險相對較低，早前兩幅沙田區的住宅地皮均成功標售，區內未來新供應亦不多，料對市場有吸引力。

他分析，目前市場仍處於高息環境，料發展商出價仍審慎，估計項目將吸引中大型發展商競投為主。綜合市場估計，地皮估值約5.4億至約7.8億元，預計每方呎樓面地價2800至4000元。

資料顯示，上述地皮面積約38,750方呎，指定作私人住宅用途，地皮呈長條形，鄰近居屋美城苑、美松苑，並毗鄰私人屋苑翠景花園、恒峰花園等，距離港鐵大圍站約10至15分鐘步程。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款