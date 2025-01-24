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天璽4房1.52億沽 實呎8.9萬4個月升11%

【明報專訊】市區一手豪宅於農曆新年前錄大額成交，樓齡約18年、新地（0016）九龍站天璽，相隔4個月來首錄一手成交，以招標形式售出日鑽璽90樓A室，實用面積1717方呎，4房雙套間隔，位處「鳳凰樓層」，連車位成交價逾1.52億元，呎價約8.9萬元，暫為今年一手成交呎價新高。成交紀錄冊亦顯示，買家享有180日成交期。

上述單位的對落一層，同一實用面積及間隔，去年9月以逾1.37億元（連車位）售出、呎價8萬元，買家成交期為180日，即同類單位售價約4個月上升約11%。

凱玥4172萬招標售出4房戶 實呎2.47萬

港島豪宅盤方面，合景泰富（1813）與龍光（3380）發展的鴨脷洲凱玥，已屆現樓，據成交紀錄冊顯示，透過招標售出第6座11樓B室，實用面積1689方呎4房雙套間隔，成交價4171.83萬元、實呎2.47萬元，買家成交期34日，為凱玥月內第二宗成交。

瑜一‧天海下月起交樓

今季估計將有大量新盤落成，其中原定去年上季入伙、華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一第IA、第IB期，順延至本季落成，其中有447伙的瑜一‧天海（第IA期） 已獲得地政總署發出項目轉讓同意書，日前並舉行亮燈儀式，標誌項目已屆現樓，下月開始分批發信通知業主交樓。

華懋銷售總監封海倫表示，瑜一系列由2023年開售迄今合共累售470伙，佔全盤844伙約56%，套現逾80億元，會按照原定銷售計劃，項目部分向南的3房單位，將以現樓形式推出，計劃農曆新年後展開新一輪銷售。

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