君臨3房4000萬沽 不足一個月賣貴8%

同位於九龍站的凱旋門則錄內地客入市個案。資料顯示，凱旋門觀星閣低層E室，實用面積533方呎，兩房間隔，新近以1650萬元易手，實呎30,957元；買家登記英文姓名屬普通話拼音，料屬內地背景人士。原業主2021年3月1850萬元購入，帳面蝕200萬元或11%，連使費料實蝕300萬元或16%。

凱旋門兩房1650萬沽 4年實蝕16%

此外，利嘉閣高級經理梁偉傑表示，元朗金馬大廈低層E室，實用面積296方呎，屬兩房間隔，有內地專才因租約期滿，索性轉租為買，以244.8萬元承接，實呎8270元。原業主2008年約65萬元買入，帳面獲利近180萬元或約2.8倍。

內地專才轉租為買

245萬買元朗金馬大廈兩房

美聯區域經理吳肇基表示，農曆新年臨近，加上港島區多個新盤開售搶客，鰂魚涌太古城本月暫僅錄12宗成交，料全月成交將低於上月全月25宗，最新成交位於啟天閣高層H室，實用面積786方呎，3房1套間隔，以1000萬元易手，實呎12,723元，屬市價水平。原業主2012年12月約980萬元購入，持貨約12年，帳面獲利約20萬元或2%，連使費後料實蝕35萬元或4%。