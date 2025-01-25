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一手現樓貨尾2.7萬伙新高 按季升三成 私宅潛在供應5季低 業界料發展商續減價去貨

【明報專訊】龐大的一手餘貨量近年一直影響樓價走勢之際，房屋局公布，截至上月底，未來3至4年私宅潛在供應量為10.7萬伙（見圖），按季減1000伙、屬連跌3季，亦是近5季最低，與去年首季高位11.2萬伙相比，累減約5000伙或4.5%，惟上述10.7萬伙潛在新供應，有2.7萬伙屬已落成但未售單位的現樓貨尾，按季大增近三成，創有紀錄新高。業界分折指出，發展商今年將續採減價策略以便去庫存，待現樓餘貨總數降至約1萬伙，樓價才可真正重拾升勢。

明報記者 林可為

私宅潛在供應量由2024年第二季起、連續3季度下挫，截至去年12月底數據，未來3至4年私宅潛在供應量為10.7萬伙，包括2.7萬伙已落成但未售單位（現樓貨尾）、6.8萬伙建築中但減去已售單位、1.2萬伙熟地可建單位。房屋局表示，相關整體潛在私宅新供應，約9.3萬伙為實用小於753方呎的中小型單位，佔比87%、按季相同。值得留意的是，截至去年第四季，現樓貨尾按季增約6000伙或29%，由第三季2.1萬伙上升至2.7萬伙，屬紀錄新高；不過，建築中但減去已售單位，按季減約9000伙或12%，由第三季7.7萬伙降至6.8萬伙，屬2023年首季錄6.5萬伙後、7個季度低位。

未來潛在供應10.7萬伙 連跌3季

房屋局透露，預計未來數月將有6幅住宅地可轉為熟地，料提供約2100伙，隨着港府持續有序增加房屋土地供應，相信未來3至4年私宅預計供應量維持較高水平。此外，去年第四季私宅落成量1.33萬伙，按季增9500伙或2.5倍，屬紀錄新高，不少建築中未售單位竣工，轉為現樓貨尾，亦是導致建築中未售單位按季減少的原因，去年全年私宅落成量為2.43萬伙，按年增加1.04萬伙或75%，是繼2004年錄2.6萬伙後的20年新高。另去年第四季私宅施工量1800伙，按季減少2100伙或54%，全年私宅施工量1.99萬伙，按年增加2900伙或17%，是繼2021年錄2.13萬伙後的3年新高。

代理料現樓貨尾回落至萬伙 樓價才回升

美聯首席分析師劉嘉輝指出，雖然未來3至4年私宅潛在新供應下跌，但要留意去年第四季現樓貨尾升至2.7萬伙的紀錄新高，反映短期供應相當充裕，相信發展商要積極去庫存。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，在現樓貨尾數量較多的地區如啟德，發展商有機會於首季藉提供新優惠變相減價促銷，之前從未開售的新盤亦需以低價開盤搶購買力。他認為，現樓貨尾如回落至約1萬伙，樓價才可真正回升。

[香港地產]

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