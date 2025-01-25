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官方樓指去年跌7% 連跌三年累跌27%

【明報專訊】本港樓價走勢仍然反覆，據差餉物業估價署公布，去年12月私宅售價指數終止10月及11月的升勢，最新報289.1點，按月跌0.65%，倒退至2016年8月水平，去年全年跌約7%，連跌3年，當中2022年、2023年分別跌15%及7%，即3年累跌約27%，為1997年金融風暴後、由1998年至2002年連跌5年累跌約58%以來的最長跌勢。

上月各類單位售價指數均下挫，其中實用1722方呎以上E類豪宅單位，上月售價指數261.1點，按月跌0.91%最勁；實用431方呎以下A類細單位，上月售價指數307.1點，按月則跌0.68%。私宅租金指數方面，上月報193.2點，按月升0.36%、按年則升3.87%，但與2019年8月高峰期200.1點相比，則仍跌3.45%；上月各類單位租金指數均上升，當中實用431至752方呎B類單位，上月報191.9點，按月升0.47%最勁。

長實趙國雄：個別供應多地區樓價仍受壓

長實（1113）執行董事趙國雄表示，現時樓市總體上仍以發展商「去庫存」為主導，個別供應量較大地區，樓價仍將受壓。萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒估計，隨着息口及貨尾量回落，樓價料下半年起回升，全年最多升5%；租金方面，隨着各類引進人才計劃令勞動人口及高收入人士數目稍回升，對租盤需求續增，中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，令今年租金有望再升3%至5%。

另具體反映2024年12月30日至2025年1月5日市况的中原城市領先指數CCL，最新報138.53點，按周跌0.08%，相關指數連跌兩周共0.52%，較2021年8月191.34點歷史高位，下跌27.6%。反映大型屋苑樓價的CCL Mass報138.9點，按周跌0.08%；CCL（中小型單位）報137.76點，按周跌0.09%；CCL（大型單位）報142.34點，按周跌0.08%。

CCL龍年跌4.54% 跌幅收窄

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，龍年最後一周公布的CCL報138.53點，與兔年最後一周145.12點相比，龍年全年樓價跌4.54%，樓價連跌3年，2022年虎年跌15.09%，2023年兔年則跌8.08%。

[香港地產]

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