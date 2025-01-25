恒基二部旗下七盤 推新春利市最高達2.8萬

【明報專訊】農曆新年將至，發展商陸續推出置業優惠。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，部門旗下7個新盤，包括大角嘴利奧坊．首隅、利奧坊．壹隅、利奧坊．曦岸、利奧坊．凱岸、港島西半山堅道CAINE HILL、西半山羅便臣道The Richmond及天后維峯．浚匯推出新春優惠，買家購買指定一手住宅單位，即可獲贈「新春大利市」優惠，金額由8000元至28,000元不等，優惠期由1月27日至2月28日不等。