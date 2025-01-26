沙田第一城本月6宗成交 一半蝕讓

原業主持貨7年 實蝕逾83萬

據悉，原業主2017年11月以459萬元購入，持貨逾7年，帳面蝕讓約59萬元或13％，計算使費後，實際蝕逾83萬元或18％。綜合代理資訊，沙田第一城本月暫錄6宗成交，平均實呎12,774元，而上月全月屋苑共錄11成交，平均成交呎價12,972元。

錦龍苑兩房248萬沽 31年升3.6倍

另外，居屋市場亦錄低價成交。世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山錦龍苑錄成交，單位為B座高層3室，實用面積401方呎，兩房向正南，望翠綠山景，原業主於去年8月起放售，當時叫價268萬元（未補地價），放盤約5個月，終獲洽詢，議價後減價20萬元或7.5％、以248萬元（未補地價）易手，實呎6185元。

原業主於1993年6月以53萬元（未補地價）購入，持貨逾31年，帳面獲利195萬元，物業期內升值逾3.6倍。

買家逾1.68億購澐璟兩伙

龍年最後一個周末，一手市場較淡靜，未有全新盤推售，由新盤貨尾撐場，昨日全日錄約15宗成交。由華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日獲一組買家斥逾1.68億元購入兩伙。該買家購入2座19樓A室及B室，同屬4房雙套間隔，其中A室實用面積1909方呎，成交價8552.32萬元，實呎4.48萬元；另同層的B室，實用面積1870方呎，成交價8265.4萬元，實呎4.42萬元。

據悉，澐璟自2022年底開售至今，累售304伙，佔全盤582伙的52％，套現近125.5億元。

凱和山售出兩伙 吸金1066萬

另路勁（1098）旗下屯門掃管笏現樓凱和山，昨日亦售出兩伙，吸金1066萬元。其中一伙售出的單位為第3座19樓H室，實用面積476方呎，2房間隔，以開放式廚房設計，成交價約527.1萬元，實呎11,074元；而另一伙售出的單位為3座18樓F室，實用面積499方呎，成交價538.9萬元，實呎10,800元。

[香港地產]