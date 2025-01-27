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一手龍年最後周末沽約20伙 半年最少 新春長假兼美議息觀望氣氛濃 本月料賣不足800伙

【明報專訊】受節日氣氛影響，加上本周為美國總統特朗普上任後美國聯儲局首次議息，令市場觀望氣氛更為濃厚。此外，不少業主及買家亦於假期外遊，發展商又將多個新盤於長假後才推出，綜合市場消息，過去兩日、龍年最後一個周末，市場僅錄約20宗一手成交，料為約半年最少。至於龍年最後一個月，市場則暫錄近730宗成交，料全月不足800宗，雖較上月輕微回升，但仍連續3個月不足1000宗水平。總計整個龍年，市場則錄得約1.6萬宗新盤成交。

明報記者 林尚民

有地產代理界認為，2月份樓市氣氛料將好轉，預期蛇年全年成交量將增至約1.8萬宗水平，即升幅逾一成。

事實上，臨近龍年年尾，市場成交以貨尾盤作主導，綜合市場消息，過去周末兩日錄得約20宗一手成交，除較前周末逾250宗大跌外，亦料為約半年最少成交的周末，期內樓盤只有零星成交，最矚目為華潤置地（海外）及保利（0119）啟德跑道區澐璟，剛過去周六獲一組買家斥逾1.68億元連購兩伙4房雙套戶，平均實呎逾4.4萬元。

珀岸佔234伙 本月成交最多新盤

本月迄今暫錄近730宗一手成交，較上月全月約690宗增加不足一成，估計全月成交量仍低於800宗水平，為去年10月、即新地（0016）首輪開售啟德天璽．天後，連續3個月整體新盤成交量未能破千宗大關。

海盈山本月暫售約74伙

本月最主要成交的樓盤，為旭日集團旗下屯門青山公路黃金海灣．珀岸，項目本月初開售，迄今暫售約234伙，當中實用309方呎的2座22樓J室，以299.9萬元售出，實呎9706元。其次為本月中以現樓形式推售、嘉里（0683）等發展的黃竹坑港島南岸海盈山，項目本月暫售約74伙。至於整個龍年、即去年2月至今，市場暫錄約1.6萬宗新盤買賣。

代理料蛇年一手成交升至1.8萬宗

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，踏入蛇年後，2月份將有數個矚目樓盤準備開售，包括新地天水圍天榮站YOHO WEST PARKSIDE、嘉里元朗朗天峰，新世界（0017）北角皇都亦以價單形式開售，相信屆時市場氣氛將逐漸好轉，料全月成交量約800至1000宗。他又指出，3月份將會有更多新盤推出，料該月一手成交將會增至約1500宗水平。

至於蛇年整體成交量，廖偉強則表示，今年市場仍以去庫存為主，發展商以增加現金流為目標，故相信仍會以「求量」為主導，而雖然今年市場不會有「撤辣」等利好因素，但估計息口仍會下調，加上外來人才到港，待市場信心稍為穩定便會入市，料整個蛇年一手成交宗數將增至約1.8萬宗水平。

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