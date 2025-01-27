十大屋苑周末6成交 海怡佔4宗 7屋苑吞蛋

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，距農曆新年僅約兩日，樓市仍處季節性淡季，不少市民已收爐或外遊，周末錄6宗成交，表現已算不錯，相信農曆年後睇樓活動陸續回復正常，交投將會逐步回升。美聯物業住宅部行政總裁布少明則稱，多個新盤部署新春後出擊，亦凍結一定二手購買力，然而美國本周議息，市場亦憧憬有望再次減息，相信農曆新年後，節日因素淡化，樓市將出現小陽春，資金將重投市場。

鯉景灣兩房710萬沽 17年升近八成

有用家趕於新春前入市西灣河鯉景灣。美聯分行助理區域經理鄭琨表示，鯉景灣觀峰閣中高層D室，實用面積536方呎，兩房間隔，獲用家以710萬元承接，實呎13,246元。原業主2008年5月、即金融海嘯前後以約398萬元入市，帳面獲利約312萬元或約78%。

2008年金融海嘯前開售的將軍澳日出康城首都，有一手業主沽貨獲利離場。中原地產分行經理關偉豪表示，首都5座中層LA室，實用面積713方呎，3房1套連儲物房，單位向西，享園景，以729萬元沽出，實呎10,224元。原業主2008年3月529.8萬元一手購入，持貨近17年，帳面獲利199.2萬元或38%。大埔白石角逸瓏灣有長情業主沽貨獲利離場。

美聯分行助理區域經理楊浩然表示，逸瓏灣20座中層C室，實用面積907方呎，3房1套連工人房間隔，獲區內家庭客以1000萬元承接，實呎11,025元。原業主2014年以824.5萬元一手購入，持貨逾10年，帳面升值約21%或176萬元。