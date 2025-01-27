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食肆15萬租西洋菜南街巨舖 返20年前水平

【明報專訊】蛇年將至，但核心區商舖租金跌勢仍未喘定，部分舖位即使被承租，租金亦要倒退至多年前水平。資料顯示，太子西洋菜南街、曾由連鎖茶餐廳康年飲食集團租用的五寶大廈地舖連閣樓，早前由食肆「大池記大排檔」僅以月租15萬元承租，租金重返20年前水平。

大池記大排檔租3年 料共涉540萬租金

上述舖位為西洋菜南街103至109號五寶大廈地舖連閣樓，毗鄰為有「金魚街」之稱的通菜街，亦鄰近始創中心、旺角中心，甚至跨境巴士站，故該地段一向設有不少食肆，並屬不少港人及內地客「搵食」之地。

較康年10年前31萬月租高峰低五成

今次租出之舖位，地舖面積約2100方呎，另設閣樓約1900方呎，合共約4000方呎。據悉，商舖原由車仔麵店及香港小食店租用，去年7月租約期後已離場，業主隨即以月租22萬元放租，放盤多月，終在上月獲「大池記大排檔」以月租15萬元承租，呎租約37.5元，租期3年至2027年12月，預計租金支出約540萬元，據悉該食肆已開業。翻查資料，商舖自2005年起，一直由食肆租用，最初月租為17.25萬元，2015年商舖市場高峰時，以新鮮出爐麵包、蛋撻聞名的康年飲食集團，以月租31.05萬元租用，如以最新租金相比，即租金從高位回落52%，租金更較2005年、即20年前低。值得一提的是，雖然租金水平重返20年前，但業主早在2003年「SARS年」以2480萬元購入，租金回報仍高達7.3厘，回報可觀。

此外，中原（工商舖）資料顯示，去年12月商廈錄約336宗租賃成交，按月及按年分別減少約25.66%及約0.88%；涉及租用面積約131萬方呎，較11月約116萬方呎增約13.08%，按年對比亦上升約21.74%，反映上月大手租務較多，個別大型企業亦加快落實租務安排。

上月商廈租賃涉131萬呎 按月增13%

早前市場消息指出，金鐘太古廣場1座兩層高層合共涉及樓面約4.5萬方呎，以每方呎約90元租出，月租約400萬元，為近期核心區商廈大手租務成交，新租客為台灣凱基銀行，成為凱基銀行首間台灣以外的海外分行。

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