moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

「大麻成」化身4米高蛇王進駐朗豪坊

【明報專訊】蛇年快到，節日氣氛濃厚，除傳統花市外，多個商場亦大搞市集吸引顧客，其中旺角朗豪坊除獲本地插畫角色「大麻成」進駐新春年宵市集外，並邀請到多個本地熱門YouTube頻道創作團隊，包括「試當真」、「JFFT」及人氣KOL柿柿Chichi參與，設有獨家攤位發售一系列賀年新品。

「試當真」及「JFFT」 商場市集設攤位

朗豪坊今年獲本地文藝市集團體「白紙市集」及創作單位「Cheap Century」特派「蛇王」指路，即日起至2月12日，「大麻成」以打工仔最有共鳴的「蛇王」為主題，於朗豪坊12樓開設期間限定「蛇王廟」，「大麻成」將化身成4米高、神通廣大的「蛇王」，同期「大麻成」推出一系列新春限定「蛇王」產品。

此外，即日至1月28日加開新春年宵市集，除有「大麻成」駐場，多個本地知名YouTube頻道創作團隊「試當真」、「JFFT」、人氣KOL柿柿Chichi及本地品牌亦有參與，於朗豪坊7樓、9樓至12樓設置年宵攤檔，一眾「試當真」及「JFFT」成員，以及柿柿將於年宵期間突發快閃擔任檔主，親臨現場與粉絲近距離互動。

另外，美聯旺舖首席營業董事江靜明表示，雖然去年全年舖位交投量減少，但在各項惠港措施下，舖位交投上季起回暖，而據旅發局數據顯示，去年全年共有約4450萬訪港旅客，其中約3404萬為內地旅客，按年分別增加30.9%及27.2%，如各項惠港措施做到旺丁又旺財，相信可提升投資者及商戶信心，促進投資及租務活動。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款