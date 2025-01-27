「大麻成」化身4米高蛇王進駐朗豪坊

「試當真」及「JFFT」 商場市集設攤位

朗豪坊今年獲本地文藝市集團體「白紙市集」及創作單位「Cheap Century」特派「蛇王」指路，即日起至2月12日，「大麻成」以打工仔最有共鳴的「蛇王」為主題，於朗豪坊12樓開設期間限定「蛇王廟」，「大麻成」將化身成4米高、神通廣大的「蛇王」，同期「大麻成」推出一系列新春限定「蛇王」產品。

此外，即日至1月28日加開新春年宵市集，除有「大麻成」駐場，多個本地知名YouTube頻道創作團隊「試當真」、「JFFT」、人氣KOL柿柿Chichi及本地品牌亦有參與，於朗豪坊7樓、9樓至12樓設置年宵攤檔，一眾「試當真」及「JFFT」成員，以及柿柿將於年宵期間突發快閃擔任檔主，親臨現場與粉絲近距離互動。

另外，美聯旺舖首席營業董事江靜明表示，雖然去年全年舖位交投量減少，但在各項惠港措施下，舖位交投上季起回暖，而據旅發局數據顯示，去年全年共有約4450萬訪港旅客，其中約3404萬為內地旅客，按年分別增加30.9%及27.2%，如各項惠港措施做到旺丁又旺財，相信可提升投資者及商戶信心，促進投資及租務活動。