本地客3.6萬租山水盈3房連車位

此外，中原地產分行經理蔡天賜表示，粉嶺One Innovale A座中層20室，實用面積423方呎，兩房間隔，以月租1.42萬元租出，實用呎租33.6元。業主2022年以634萬元一手購入，持貨約3年，租金回報約2.7厘。

One Innovale兩房1.42萬租出

另香港置業分行助理分區董事熊建明表示，馬灣珀麗灣本月租務市場活躍，暫錄12宗租務成交，其中位於珀麗灣2期6座極低層戶，實用531方呎，兩房間隔，望內園景，以月租1.75萬元租出，實用呎租約33元。業主早於2002年9月159.2萬元一手購入，租金回報約13.2厘。另新春前十大屋苑之一的荔枝角老牌屋苑美孚新邨，則錄低市價租賃成交。香港置業分行首席分區董事陳渝東表示，美孚新邨3期百老匯街63號低層D室，實用面積657方呎，3房1套間隔，向東北望內街，以月租2.15萬元租出，實用呎租約32.7元，較市價低約5%。租客為家庭客，業主2017年6月以約799.5萬元購入，租金回報約3.2厘。