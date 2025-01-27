海盈山享南區山海景 交通方便

明報記者 趙頌明

攝影 楊柏賢

海盈山位處整個港島南岸發展項目的東南面，分兩期發展，現時推出的第4A期提供432伙，預計關鍵日期為今年5月；項目靠近南朗山，多數單位享翠綠山景，向東南高層戶，可遠眺深水灣及壽臣山景致。至於今期提供的標準戶型，涵蓋1房至3房、實用389至915方呎；項目另設特色戶，實用介乎351至1847方呎、屬1房至4房。

涵蓋1房至3房 最細389呎起

發展商早前開放兩個現樓示範單位，其中第2A座37樓A室，實用853方呎3房1套連工作間（連洗手間）間隔，由著名室內設計團隊Philip Liao & Partners打造，連家具及裝修共斥資逾300萬元。

單位入口位置擺放儲物櫃，連接長方寬敞的客飯廳，以及45方呎「三合一」露台，具相當空間感；戶主可居高臨下享南區山景，左邊望深水灣海景，右邊望壽臣山一帶深灣海景。

客飯廳與3睡房享相同景觀

單位呈橫排式設計，客飯廳與所有睡房均享同一景觀，其中主人睡房放置雙人牀後，仍可三邊落牀。為力求設計達到藝術品效果，衣櫃門板以特色油漆，襯托房間內的金屬線條裝飾，提升藝術氛圍。

至於另兩個房間，其中一間安裝了較為通透的層架，將衣櫃設計為玻璃材料，增強室內空間感；另一房間設計師就打造成書房，成為戶主的休閒空間。

廚房以梗廚設計，呈長形格局，設曲尺形工作枱面，另設工人套房，廚房備有各款名牌家電，包括德國高級廚具品牌Gaggenau的蒸焗爐、煮食爐、電磁爐、雪櫃、洗衣乾衣機及抽油煙機等。

另一間無裝修現樓示範單位，為第2B座37樓A室，實用915方呎、外連47方呎「三合一」露台，屬今期面積最大標準戶，同為3房1套連工作間（連洗手間）間隔。單位向東南、室內同樣呈橫排式設計，客飯廳與所有睡房均享相同景觀。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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