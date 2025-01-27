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海柏睇樓量增 樓市料現小陽春

【明報專訊】聖誕公眾假期過後，市場釋放購買力，部分上車客趕於農曆新年前入市。馬鞍山海柏花園1月截至24日，暫錄約4宗二手成交，已較上月全月3宗，多出1宗或33%。區內代理表示，屋苑的睇樓量較上月多達兩成，隨近期「供抵過租」的情况普遍，加上樓價回落，農曆新年過後，有機會出現樓市小陽春。

明報記者 趙頌明

中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，海柏花園第3座中層H室，實用面積412方呎兩房間隔，原業主叫價約600萬元，新近議價後以550萬元易手，減價50萬元或8%、實呎13,350元，新買家為上車客，見單位間隔合用，入市單位自用。

上車客550萬購海柏兩房 呎售1.3萬

原業主2004年以203萬元購入單位，持貨約21年，現轉手帳面獲利約347萬元離場，單位期內升值1.7倍。

內地專才近245萬購元朗舊樓

與此同時，有內地專才新春前棄租、轉為入市元朗上車盤；利嘉閣高級經理梁偉傑表示，因部分上車屋苑「供抵過租」，市場新錄租客「棄租轉買」，其中元朗金馬大廈低層E室，實用面積296方呎兩房間隔，內地專才因租約期滿，索性轉租為買，以244.8萬元承接上述單位、實呎8270元；原業主2008年約65萬元買入，帳面獲利近180萬元或約2.8倍。

新春前有外籍客百無禁忌，以一筆過毋須承做按揭購入事故單位；利嘉閣分行高級聯席董事甘尚德指出，奧運站浪澄灣第7座中層單位，實用558方呎兩房間隔，原業主以700萬元放售多時，新近獲外籍客議價，減價102萬元或15%，以598萬元一筆過付款購入、實呎10,717元。據悉，單位早年曾發生事故，屬凶宅單位，原業主2014年846.3萬元購入，現成交價較11年前低248.3萬元或29%，連使費有可能實蝕285萬元或34%。

威豪3房呎價險守1萬 料3年低位

部分市區屋苑的做價，亦跌穿10年前價位。資料顯示，牛池灣威豪花園第1座低層D室，實用637方呎3房1套間隔，據悉內籠已甚為殘舊，近期以637萬元易手，呎價險守1萬元大關，料為屋苑最少3年來的呎價新低；原業主2015年以712萬元購入，持貨近10年，帳面已蝕75萬元或10.5%，連使費料實蝕115萬元或16%。

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