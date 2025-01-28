新地6億奪大圍地 樓面呎價3100元 雷霆：建中小型住宅 總投資額料23億

明報記者 林尚民

上述美田路住宅地，鄰近區內居屋美城苑、美松苑，毗鄰大型私宅恒峰花園等，距離港鐵大圍站大約10至15分鐘步程，項目佔地約38,750方呎，最高可建樓面19.37萬方呎；地政總署公布，地皮以6.06億元批予新地、每方呎樓面價約3128元（見表）。

翻查資料，項目上周五截標時（1月24日），共接獲6份標書，除新地外，入標發展商包括長實（1113）、信置（0083）、嘉里（0683）、中海外（0688）及建灝，當時市場預期估值約5.2億至8億元、每方呎樓面地價約2700至4130元，意味今次新地中標價，屬市場預期的範圍之內。

毗鄰恒峰花園 可建樓面逾19萬呎

新地副董事總經理雷霆指出，地皮附近環境清幽、交通方便、鄰近港鐵站，社區民生配套充足，而且此區新供應量一向不多；雷霆續稱，集團將興建中小型住宅單位，預算總投資約23億元。

分析：與同系香粉寮項目有協同效應

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指出，新地在大圍一帶擁有香粉寮發展項目，距離今次的官地只有約700米，出於協同作用，新地出較價其他發展商進取並不令人意外，預計將來落成後，實用呎價可見1.65萬元。

上述香粉寮項目，新地去年中以12.13億元完成補地價，以可建樓面52.1萬方呎計，每方呎樓面補價約2328元，預計興建約1200伙住宅單位。可留意的是，新地去年7月以6.19億元，投得沙田小瀝源源順圍地皮，項目可建樓面逾15萬方呎，每方呎樓面價3952元。

YOHO WEST PARKSIDE十四鄉新盤將登場

事實上，新地將有多個新界新盤推出，包括天水圍天榮站YOHO WEST PARKSIDE（即YOHO WEST 第2期），預計農曆新年後出擊，項目涉525伙、目前仍待批預售，樓花期長約20個月，示範單位及樓書準備得如火如荼；至於2023年底開售的YOHO WEST 1期，提供1393伙，迄今累沽近1200伙或近90%，套現約65億元，去年底入伙。同系另一焦點新界新盤，為西貢西沙大型綜合發展項目的住宅部分、十四鄉第1A期，提供781伙。

[香港地產]