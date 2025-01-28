天璽．海4房售近1.1億 呎價逾5萬

天瀧連沽兩伙4房 吸金逾1億

此外，恒地（0012）旗下營業（二）部負責銷售的樓盤連沽6伙，涉3個市區新盤，套現總額涉約1.3億元，其中啟德跑道區已入伙的天瀧，標售5座26樓A、B室，兩伙同為實用1382方呎4房雙套間隔，成交價皆為5373萬元，呎價3.88萬元，兩伙成交價共涉1.07億元。

皇都4房呎售3.7萬 創項目新高

港島區方面，新世界發展（0017）旗下北角皇都，單日連沽3伙、套現逾1億元；其中有大手客以8063萬元購入兩伙，包括35樓B2室，實用1246方呎4房1套間隔，連雙車位成交價4610.2萬元、實呎3.7萬元，創項目呎價新高；另以3452.8萬元售出29樓A1室，實用1079方呎3房1套間隔（連雙車位）、實呎3.2萬元。項目招標推售約兩周已累沽13伙、套現逾5億元。

明翹匯清袋在望 複式呎售逾2萬

另佳明（1271）旗下已屆現樓的青衣明翹匯，獲換樓客斥資3745.7萬元，購入第2A座33樓及35樓A室複式戶，實用1829方呎3房兩套間隔、連881方呎平台、實呎逾2.04萬元。明翹匯現餘最後4伙複式戶待售，全為逾2000方呎4房3套間隔。

旭日旗下屯門青山公路青山灣黃金海灣‧珀岸，以折實均呎1.13萬元新加推88伙，定於周六（大年初四）以先到先得形式新一輪賣133伙；項目本月首輪銷售迄今累沽約235伙，套現逾 8.4億元，而項目第1期亦累沽446伙，套現逾15.37億元。

另據成交紀錄冊顯示，嘉里（0683）等發展的黃竹坑港島南岸海盈山，兩伙原於本月售出的兩房戶的買家撻訂，涉總成交額約2682萬元，有關買家於簽訂臨時買賣合約後再未有進展，當中已支付5%訂金料遭沒收、共涉約134萬元。

[香港地產]