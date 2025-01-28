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LP6兩房575萬易手 業主逾6年料蝕兩成

【明報專訊】春節將至，雖然不少市民外遊，但亦有買家遇見心頭好而加快入市步伐；美聯首席高級營業經理陳健豪表示，將軍澳日出康城LP6第5座低層，一伙實用424方呎兩房、開放式廚房間隔的單位，向南望海景，原業主以800萬元放盤，因現有租客居住而不能開放睇樓，近日獲區內換樓客洽詢，減價225萬元或28%後，以575萬元承接自住、實呎1.35萬元；資料顯示，原業主2018年10月以685.5萬元一手購入，持貨逾6年，帳面蝕逾110萬元或16%，若連稅項及其他使費，有可能實蝕約142萬元或21%。

YOHO Town兩房再跌穿500萬

事實上，臨近歲晚，整體二手交投氣氛淡靜，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗指標屋苑YOHO Town第3座低層B室，實用393方呎兩房間隔，原業主叫價508萬元，議價後以493萬元沽出，減價約15萬元或3%、實呎1.25萬元，成交價料為屋苑同類戶型去年9月後、再次跌穿500萬元；原業主2017年4月以500萬元買入，持貨約8年，帳面蝕7萬元或1.4%，若連稅項及連使費料有可能實蝕約18萬元或4%。

希爾頓中心3房售560萬 呎價1.17萬

利嘉閣聯席董事李偉佳稱，沙田希爾頓中心D座低層1室，實用475方呎3房戶，獲區內客以560萬元購入、實呎1.17萬元；原業主早於2004年以約100萬元買入，持貨約21年，帳面賺460萬元或4.6倍。

深灣軒兩房730萬沽 19年升值1.5倍

至於市區成交，香港置業高級聯席董事郭詠詩表示，鴨脷洲深灣軒新錄兩房戶成交，為第3座高層F室，實用511方呎兩房間隔，望山景及避風塘海景，原業主以760萬元放盤約半年，經議價後減30萬元或4%，以730萬元易手、實呎1.42萬元，較市價略低，新買家為首置客，睇樓兩次後決定購入；原業主於2006年中以約290萬元購入，持貨近19年，帳面賺約440萬元或1.5倍。

[香港地產]

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