moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

外籍空姐1.5萬租NOVO LAND兩房 呎租32元

【明報專訊】新春來臨前，新界新入伙私宅租務仍活躍；中原高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門兆康大型屋苑NOVO LAND，新錄1A期Elverum第2座高層N室租賃成交，實用471方呎兩房間隔，業主減價1000元或6%後，以1.5萬元租出，實用呎租約32元，新租客為3名外籍空姐；業主於2022年以670.08萬元一手買入，享租金回報2.7厘。

囍逸連天台特色戶月租2.2萬

中原分行經理蔡天賜表示，粉嶺囍逸新錄第1座高層連天台特色戶租務成交，實用583方呎3房連1套間隔、以2.2萬元租出，實用呎租約38元，新租客為區內客；業主2019年以1300萬元購入，享逾2厘租金回報。

美聯助理區域經理黃國輝表示，火炭晉名峰E座低層B室，實用1102方呎4房1套設計，議價後減價2500元或6%，以月租3.75萬元獲承接、實用呎租34元。

業主於2012年以1060萬元購入，享租賃回報4.2厘。

連方I開放式戶租1.3萬 呎租56元

市區方面，香港置業首席高級營業經理林冬盈表示，九龍醫局街新近入伙的連方I，新錄中層H室租盤成交，實用232方呎開放式戶，議價後減價1500元或10%後，以1.3萬元租出、實用呎租約56元，新租客為單身客；業主去年4月以約569.2萬元購入，享租金回報2.7厘。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款