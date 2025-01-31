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十大屋苑龍年買賣2494宗 較兔年微升0.7%

【明報專訊】剛過去的龍年，雖然年初時特區政府全面「撤辣」、加上年底美國開始減息，但在新盤供應量龐大、經濟復蘇不似預期的影響下，本港樓市未能成功在龍年一飛上天；綜合「中原樓市大數據」資料，龍年十大屋苑整體買賣註冊量，雖然較2023年兔年稍回升，惟全線屋苑的平均成交實呎均現下跌，龍頭屋苑鰂魚涌太古城全年平均實呎更跌穿1.5萬元，為近10年首見。

太古城龍年均呎1.45萬 較高位挫27%

據「中原樓市大數據」資料，十大屋苑龍年（至1月22日）共錄2494宗註冊，較2023年兔年全年2477宗輕微回升約0.7%，但實際只有4個屋苑註冊量錄得升幅，包括東涌映灣園、天水圍嘉湖山莊、荔枝角美孚新邨、太古城，其中表現最突出為東涌映灣園，龍年錄170宗買賣註冊，較兔年增約26%；太古城註冊量有331宗，按年升16%居次。

不過，十大屋苑的平均成交實呎於龍年全線下挫，跌幅介乎約10%至15%，跌幅最大為鰂魚涌康怡花園，龍年平均實呎12,684元，較兔年下跌15.3%；其次為鴨脷洲海怡半島，龍年平均實呎13,245元，按年下跌12.6%。

值得注意的是，多個指標屋苑的成交實呎，皆下跌至近年低位，如「樓市探熱針」太古城，龍年平均成交實呎錄14,514元，除連跌3年外，亦較2021年牛年高位19,955元，下調逾27%，並為至少近10年來，首度跌穿1.5萬元關口。

此外，雖然映灣園龍年平均實呎9945元、全年下跌9.8%，為十大屋苑中跌幅最溫和，但卻同樣連跌3年合共18.5%，為2017年雞年後首次跌穿1萬元關口。

分析：若沒刺激經濟措施 蛇年樓價仍低沉

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，雖然龍年樓市有「撤辣」、減息兩大利好因素，樓市交投量回升，但多個發展商大力「去庫存」，拖累全年樓價仍錄跌幅。他續指出，雖然美國總統特朗普上場後，對華政策較預期溫和，加上減息持續，但估計今年樓市仍由一手盤作主導，若特區政府未有刺激經濟、鼓勵置業措施出台，蛇年樓價仍有機會低沉。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，以整體二手市况計，去年10月、11月減息後交投量已回升；他認為，雖然本港未來供應量仍然高企，但美國今年通脹有機會跌至1%以上，有助促進減息，加上新上任的特朗普亦希望減息，若今年減息幅度大，足以抵消供應量多的問題，料蛇年本港二手交投較龍年回升，但樓價則橫行，或有3%至5%上升空間。

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