moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

二手樓蛇年開齋 富安花園3房未補價300萬易手

【明報專訊】春節假期氣氛濃厚，二手交投淡靜，馬鞍山居屋富安花園錄得蛇年首宗成交，中原分區營業經理陳鴻霆表示，單位為富安花園3座低層G室，屬實用591方呎的3房戶，原業主在農曆新年前以350萬元（未補地價）放盤，年初二獲買家洽購，並以300萬元（未補地價）易手，減價約50萬元或14%，折合實呎5076元。

翻查資料，同屬3房戶的2座低層A室，實用597方呎，於本月中以332萬元（未補地價）轉手，呎價5561元，屬市價水平，若以成交呎價相比，上述成交略低市場逾8%。原業主早於1987年以23.3萬元（未補地價）購入，即使以低市價易手，帳面仍獲利267.7萬元，物業在約38年升值近12倍。

外籍客租轉買 525萬入市峻瀅兩房

將軍澳峻瀅則錄租轉買個案，美聯首席高級營業經理陳健豪表示，單位為2期2座極高層H室，實用512方呎，兩房戶向東南，望山景及遠眺海景。據悉，原業主兩個月前以630萬元放盤，有外籍人士睇樓後，心儀單位附有簡單裝修及家俬，以及價錢相宜，遂轉租為買，以525萬元承接，即原業主減價105萬元或17%，折合實呎10,254元。

原業主2015年6月以563.3萬元向發展商一手購入，持貨逾9年，是次轉手帳蝕約38.3萬元或6.8%，計算交易使費後，實際蝕逾60萬元或約11%。

新盤市場同樣淡靜，過去3日農曆年假共錄約5宗一手成交，與去年同期相同，而上月全月錄約763宗一手成交，較去年12月的688宗，按月上升11%，主要是上月有全新盤推售，如樓花期不足一年、旭日集團旗下屯門青山公路青山灣段新盤黃金海灣‧珀岸，又有以現樓形式推售的協成行筲箕灣傲華等，帶動一手成交量增加。

萬科擬上半年分批推馬窩路項目

另萬科香港最新公布蛇年推盤大計，萬科香港董事總經理周銘禧表示，公司正積極部署大埔馬窩路大型住宅發展項目的銷售，項目共提供1650伙，設計團隊利用地勢高差將項目分為三個梯台，每個梯台的景觀設計各有特色，將視乎市况預計於今年上半年分期數推出市場。據地政總署資料顯示，馬窩路項目分3期申請預售樓花同意書，已於去年獲批預售，樓花期長約14至18個月。

周銘禧續指出，公司旗下九龍醫局街連方II已獲批入伙紙，預計今年中左右展開交樓程序；而連方I正以現樓銷售，並推出6伙頂層及複式連天台特色戶。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款