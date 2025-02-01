二手樓蛇年開齋 富安花園3房未補價300萬易手

翻查資料，同屬3房戶的2座低層A室，實用597方呎，於本月中以332萬元（未補地價）轉手，呎價5561元，屬市價水平，若以成交呎價相比，上述成交略低市場逾8%。原業主早於1987年以23.3萬元（未補地價）購入，即使以低市價易手，帳面仍獲利267.7萬元，物業在約38年升值近12倍。

外籍客租轉買 525萬入市峻瀅兩房

將軍澳峻瀅則錄租轉買個案，美聯首席高級營業經理陳健豪表示，單位為2期2座極高層H室，實用512方呎，兩房戶向東南，望山景及遠眺海景。據悉，原業主兩個月前以630萬元放盤，有外籍人士睇樓後，心儀單位附有簡單裝修及家俬，以及價錢相宜，遂轉租為買，以525萬元承接，即原業主減價105萬元或17%，折合實呎10,254元。

原業主2015年6月以563.3萬元向發展商一手購入，持貨逾9年，是次轉手帳蝕約38.3萬元或6.8%，計算交易使費後，實際蝕逾60萬元或約11%。

新盤市場同樣淡靜，過去3日農曆年假共錄約5宗一手成交，與去年同期相同，而上月全月錄約763宗一手成交，較去年12月的688宗，按月上升11%，主要是上月有全新盤推售，如樓花期不足一年、旭日集團旗下屯門青山公路青山灣段新盤黃金海灣‧珀岸，又有以現樓形式推售的協成行筲箕灣傲華等，帶動一手成交量增加。

萬科擬上半年分批推馬窩路項目

另萬科香港最新公布蛇年推盤大計，萬科香港董事總經理周銘禧表示，公司正積極部署大埔馬窩路大型住宅發展項目的銷售，項目共提供1650伙，設計團隊利用地勢高差將項目分為三個梯台，每個梯台的景觀設計各有特色，將視乎市况預計於今年上半年分期數推出市場。據地政總署資料顯示，馬窩路項目分3期申請預售樓花同意書，已於去年獲批預售，樓花期長約14至18個月。

周銘禧續指出，公司旗下九龍醫局街連方II已獲批入伙紙，預計今年中左右展開交樓程序；而連方I正以現樓銷售，並推出6伙頂層及複式連天台特色戶。

[香港地產]